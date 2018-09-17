Yeni Galaxy A, Snapdragon 845'li Olabilir!
Yeni bir iddiaya göre Samsung, yeni Galaxy A telefonunda Galaxy S9'dakinden aşağı bir işlemci kullanmayacak!
Samsung'un telefon serileri arasında önemli farklar olduğunu biliyoruz. Galaxy S ve Note serisi en son teknolojilere yer verirken orta seviye Galaxy A serisi, bu teknolojilerden bir miktar fedakarlıkta bulunularak satışa sunuluyor.
Samsung'un Çinli rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmek için yeni teknolojileri ilk olarak uygun fiyatlı telefonlarında kullanacağını duymuştuk. Peki bu, orta seviye telefonların üst düzey işlemcilerle gelebileceği anlamına mı geliyor? Çin'den gelen bir sızıntıya göre, evet.
Daha önce doğru tahminlerde bulunan Çin merkezli bir Twitter kullanıcısı, Snapdragon 845 işlemcili yeni bir Galaxy A telefonunun yolda olduğunu iddia ediyor. Bu üst düzey işlemci, Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'un Exynos olmayan sürümlerinde de kullanılıyor.
Yeni Galaxy A telefonu hakkında başka bir bilgi şimdilik yok. Bildiğimiz, firmanın orta seviye serisinde köklü değişiklikler yapmaya hazırlandığı. 11 Ekim'de tanıtılacak olan telefonun arka yüzünde dört kamerayla gelmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse Samsung'un ilk dört kameralı telefonuyla tanışacağız demektir.
Zeynel A. Öztürk
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