Yeni Galaxy A7, Galaxy A7 2017 Karşısında!
Yeni Galaxy A7, Galaxy A7 2017'nin üzerinde ne gibi değişiklikler yaptı? Tabloda karşılaştırın!
Galaxy A7 2017, geçen sene Ocak'ta piyasaya sürülmüştü, yani telefonun çıkışının üzerinden neredeyse iki sene geçti. Geçen senenin Galaxy A7'si, seri için ciddi bir geliştirme sunmuştu.
O günden bu yana çok şey değişti. Samsung, Infinity Display'i orta seviye cihazlarına taşıdı ve bundan yeni Galaxy A7 de nasiplendi. 5,7 inç'lik yeni A7, daha fazla RAM ve depolamayla geliyor, üstelik arka kamera sayısını birden üçe çıkarıyor.
Yakında Asya ve Avrupa'da satışa sunulacak olan Galaxy A7 ve Galaxy A7 2017'yi aşağıda tüm özellikleriyle karşılaştırdık.
|Galaxy A7
|Galaxy A7 (2017)
|Ekran
|6 inç FHD+ (2220 × 1080) Super AMOLED Infinity
|5.7 inç FHD (1920 × 1080) Super AMOLED
|İşlemci
|Exynos 7885 Octa, 2.2GHz çift çekirdekli + 1.6GHz altı çekirdekli, Mali-G71 GPU
|Exynos 7880 Octa, 1.9GHz sekiz çekirdekli CPU ve Mali-T830MP3 GPU
|RAM
|4/6 GB
|3 GB
|Arka kamera
|Üç kamera, 24MP AF (f1.7), Ultra Geniş 120 ° 8MP (f2.4) ve Derinlik sensörü 5MP (f2.2)
|16 megapiksel CMOS, f / 1.9, otomatik odaklama, OIS, 1080p video kaydı
|Ön kamera
|24 megapiksel FF, f / 2.0 diyafram
|16 megapiksel, f / 1.9 diyafram, 1080p video kaydı
|Depolama
|64GB / 128GB dahili, microSD yuvası (512GB'a kadar)
|32GB dahili, microSD yuvası (256GB'a kadar)
|Yazılım
|Android 8.0 Oreo, Android 9.0 Pie'a yükseltilebilir
|Android 6.0.1 Marshmallow, Android 7.0'a yükseltilebilir
|Pil
|3,300 mAh, hızlı kablolu şarj
|3,600 mAh, hızlı kablolu şarj
|Bağlantı
|LTE, FM Radyo, Wi-Fi a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Tip-C
|Çift SIM, LTE, FM Radyo, çift bantlı Wi-Fi a / b / g / n / ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth v4.2, GPS, OTG ile USB Tip-C
|Güvenlik
|Parmak izi sensörü, çerçeveye yandan monte
|Ana düğme altında parmak izi sensörü
|Diğer özellikler
|Samsung Pay (NFC), Dolby Atmos, Always On Display, Gear VR desteği
|Samsung Pay (NFC ve MST), IP68 toz ve su geçirmezlik, Always On Display
|Boyutlar
|159,8 x 76,8 x 7,5 mm, 168 g
|156,8 x 77,6 x 7,9 mm, 186 g
Zeynel A. Öztürk
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