Yeni Galaxy M'ler, Hindistan'da Rekabete Hazır!

Samsung, yeni Galaxy M serisi telefonlarını Hindistan için tanıttı. İşte Xiaomi'nin karşısına çıkacak olan Galaxy M10 ve M20

Yeni Galaxy M'ler, Hindistan'da Rekabete Hazır!

Samsung'un yeni Galaxy M serisi telefonları, Hindistan'da tanıtıldı. Giriş seviyesi yeni M10 ve M20, Xiaomi ve Oppo'nun 200 doların altındaki telefonlarıyla yarışacak.

Bu fiyat seviyesindeki telefonlardan çok şey beklenmese de, cihazların Samsung için bir ilke imza atarak "damla şekilli çentik" ile geldiğini görüyoruz. Telefonlardan daha güçlüsü Galaxy M20, 6,3 inç Full HD Infitiy V ekran, 5.000mAh pil, USB-C hızlı şarj, yüz ile kilit açma (M10'da da var) ve arka yüzde bir parmak izi tarayıcısıyla geliyor.

İki telefon da Samsung'un yeni sekiz çekirdekli Exynos işlemcisini kullanıyor ve aynı çift arka kamerayla geliyor.

Samsung'un yeni telefonlarının Hindistan'da önde olan Xiaomi'nin karışışında nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyoruz.

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