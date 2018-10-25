Yeni Galaxy S10 Sızıntısı Ortalığı Karıştırdı
Galaxy S10'un sızdırılan özellikleri kısmen öncekilerle uyumlu olsa da bazı ayrıntılar oldukça şüpheli görünüyor.
Yeni bir Galaxy S10 sızıntısı Çin sosyal ağı Weibo'da ortaya çıktı ve öncekilerden çok daha farklı bir hikaye anlatıyor. Daha önceki raporlar Galaxy S10'un üç modeli olacağını öne sürüyordu ve aslında her üçü de Çin'de sertifikasyon almıştı. Temel model olan SM-G970'in, hem önde hem de arkada tek bir kamerasının olması bekleniyordu.
Diğer iki modelin sırasıyla bir çift ve üçlü arka kamera ile gelmesi bekleniyor. En büyük model olan SM-G975 - çift ön kameraya sahip olduğuna inanılıyor. Yani toplamda beş kamerası olacak.
Ancak yeni çıkan Galaxy S10 sızıntısı temel model hakkında ve öncekilere göre oldukça şüpheli görünüyor. 5.8 inç AMOLED ekran önceki raporlarla uyumlu. Ancak temel model için bu miktardaki depolama olasılığı düşük olmasına rağmen, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile geleceği söylentiler arasında.
Kamera özellikleri de tamamen şüphe uyandırıcı nitelikte. Bu sızıntı, Galaxy S10'un temel modelinin 12 megapiksellik bir f/1.5 ve 16 megapiksel f/1,9 çift arka kameraya sahip olacağından bahsediyor. Ayrıca bir 16 megapiksel f/1,9 ve 8 megapiksel f/1,9 çift ön kamera özellikli olduğu iddia edilenler arasında.
Bu Galaxy S10'un temel modeli ile ilgili şimdiye kadar söylenenlerden tamamen farklı. Kameralar, üç model arasında önemli bir ayırt edici faktör olacaktır. Samsung'un bu premium kamera setini en ucuz modelle birlikte bile sunması mantıklı görünmüyor.
Bunları çok zorlanmış söylentiler olarak ele almakta fayda var. İçinde doğru olması muhtemel bazı özelliklerden bahsediliyor olmasına rağmen tamamı ele alınınca, gerçek olması son derece düşük ihtimalli gibi görünüyor. Son olarak, bazı özellikler çok kez tekrar edilse de şu noktadan itibaren birbirini çelen sızıntılardan dolayı her şeye şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
Yavuz Alp Şimşek
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