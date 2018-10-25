Yeni Galaxy S10 Sızıntısı Ortalığı Karıştırdı

Galaxy S10'un sızdırılan özellikleri kısmen öncekilerle uyumlu olsa da bazı ayrıntılar oldukça şüpheli görünüyor.

Yeni Galaxy S10 Sızıntısı Ortalığı Karıştırdı

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