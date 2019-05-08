Yeni Google Asistan Çok Hızlı
Google Asistan'daki heyecan verici yenilikler, Google I/O etkinliğinde ortaya çıktı!
Google'ın otomatik olarak rezervasyon yapabilen asistan işlevi Duplex, geçen sene ortaya çıkmıştı. Firma, Kaliforniya'daki Google I/O etkinliğinde işlevin web görevlerine genişleyeceğini, araç kiralama ve sinema bileti satın alma yetenekleri kazanacağını duyurdu.
Yeni işlev, örneğin "bana National üzerinden bir araç kirala" dediğinizde National web sitesini açacak ve gerekli alanları sizin yerinize dolduracak. Bu noktada kira tarihini ve araç türünü doğrulamanız istenecek, ancak veri girişinin önemli kısmını Asistan yapacak. Google, şirketlerin bu yeni işlev için herhangi bir değişiklik yapmak zorunda olmadığını söylüyor.
Duplex'in komutlarınızı anlama yeteneği, bir dizi karmaşık makine öğrenimi modeline dayanıoyr. CEO Sundar Pichai, normalde bu algoritmaları cihazda çalıştırmanın 100GB alana ve internet bağlantısına ihtiyaç duyacağını, ancak Google'ın makine öğrenimindeki atılımları sayesinde 100GB'lık modeli 500MB'a düşürdüklerini söylüyor. İşlev o kadar hızlı çalışıyor ki, Asistan'ı açmak için dokunmanız daha yavaş kalıyor.
Asistan'ın yeni sürümü, "Sizin için seçilenler" işleviyle kullanıcının tercihlerine göre daha kişisel içerikler sunacak. Örneğin daha önce İtalyan yemek tariflerine baktıysanız ve akşam hangi yemeği yapabileceğinizi sorarsanız, İtalyan yemekleriyle karşılaşma olasılığınız artacak. İşlev yaz aylarında hazır olduğunda sadece Home Hub gibi akıllı ekranlarda kullanılabilecek.
Yeni Asistan'ın ise bu sene Pixel telefonlara dağıtılması bekleniyor.
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