Yeni Google Laptop'un Kapağı Otomatik Açılacak!
Google'ın bir sonraki taşınabilir bilgisayarı, arttırılmış güvenlik önlemleri ile donatılmış ve "otomatik" açılabilen bir kapağa sahip olacak!
Yıllardır teknolojinin pek çok kategorisinde yeni konseptler görüyor, buna en çok da akıllı telefon tarafında şahit oluyoruz. Printer'lardan sonra en az karşılaştığımız yenilik ise belki de dizüstü bilgisayarlarda oluyor, değil mi? Google bunu nispeten değiştirecek gibi. Zira Google'ın yeni onaylanan patentleri, dizüstü bilgisayarlara yenilikçi bir dokunuş getirecek cinsten görünüyor.
Google'ın gelecek Pixelbook dizüstü bilgisayarı için aldığı görünen patentler, ilginç detaylar içeriyor. Bunlardan en çarpıcı olanı, artık dizüstü bilgisayarınızın kapağını sizin açmayacak oluşunuz. Google, motorlu bir sistem yoluyla bunu otomatikleştirmeyi düşünüyor. Bu yaklaşım kulağa çok havalı gelse de, aslında bunun arkasında güvenlik kaygısı yer alıyor.
Google'ın yeni vizyonu, Pixelbook'u daha güvenli ve ergonomik hale getirmek. Elbette dev şirketin bu hareketi, kategorideki diğer markalara da fikir sağlayacak ve dizüstü bilgisayar kategorisi güvenlik konseptli yenilikçi modellere kavuşacak. Pixelbook'un kapağının üzerine dokunmaya duyarlı bir alan yerleştirmeyi düşünen Google uzmanları, bu alana dokunan kişi Pixelbook'un sahibi ise, notebook'un kapağını otomatik olarak açılmasını istiyor. Ancak doğrulama sistemleri sadece bununla da bitmiyor. İkinci adımda ise web kamerası ile sağlanan yüz tanıma sistemi yer alıyor. Böylece iki adımlı bir doğrulama sistemini gözeten Google, işin ergonomi tarafını ise şu şekilde çözmeyi planlıyor:
Kapağın otomatik olarak açılmasını sağlayacak olan motor sistemi, ayrıca web kamerası yoluyla elde edilecek yüz takip sistemiyle eşzamanlı çalışacak ve ekran karşısındakinin konumu anlık olarak izlenecek. Böylece kişinin ekrana bakış açısını algılayabilecek olan sistem, Pixelbook'un kapağını en uygun konuma getirecek. Böylece, kullanıcı nerede olursa olsun (geriye ve ileriye doğru eğilmiş, hatta iyice arkasına yaslanmış olsun) en uygun görüş açısını korumak için ekranı ayarlayabilecek.
Oldukça ilgi çekici duran Google'ın bu çalışması şimdilik patent aşamasında. Bu sistemi dizüstü bilgisayarlarda ne zaman görürüz bilinmez. Ancak gelirse de, web kamerasının sürekli karşısındakini izleyecek olması fikri, bazı kullanıcılar için ürkütücü gelebilir. Zira Facebook CEO'su Mark Zuckerberg dahil pek çok kişi, bu fikirden dolayı kameralarını bantla kapatmayı tercih ediyorlar.
Ercan Uğurlu
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