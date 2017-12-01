Yeni Google Laptop'un Kapağı Otomatik Açılacak!

Google'ın bir sonraki taşınabilir bilgisayarı, arttırılmış güvenlik önlemleri ile donatılmış ve "otomatik" açılabilen bir kapağa sahip olacak!

Yeni Google Laptop'un Kapağı Otomatik Açılacak!

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