Yeni Google Pixel 4 Görselleri Geldi!
Yeni Google Pixel 4 görselleri ortaya çıktı! Fotoğraflarda Pixel 4'ün ön çerçevesi net olarak görünüyor...
- Ercan Uğurlu
Google Pixel 4 hakkında sızıntılar ve spekülasyonlar devam ederken, Pixel 4 ekim ayından önce tanıtılmayacak. Fakat telefonla ilgili her gün yeni bir bilgi daha ortaya çıkıyor. Bu kez ise, telefonun ön çerçevesi ortaya çıktı. Elbette bu görseller resmi değil, ancak yine de bir fikir veriyor.
Sızın görüntü Ice Universe tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Fotoğrafta, öne bakan iki kamera alanı, hoparlör ve muhtemelen bir çeşit ekstra yüz tanıma sensörü için bir boşluk yer alıyor. Ayrıca sağ tarafta da dikkate alınması gereken bir başka boşluk bulunuyor, fakat bunun ne olduğu şimdilik bilinmiyor.
Bu alan Google'ın üzerinden çalıştığı ve ekrana dokunmadan telefonu el hareketleriyle kontrol etmenize izin verecek bir radar sensörü için ayrılmış olabilir. Bunun hakkında söylentileri daha önce de duymuştuk hatırlarsanız. Google'ın buna "spektral sensör" ismini takdığı söyleniyor...
Evet, yeni gelen Google Pixel 4 bilgisi bununla sınırlı. Daha fazlası için diğer Pixel 4 haberlerimize göz atabilir ve beklentilerinizi yorum olarak haberin altına bizimle paylaşabilirsiniz.
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