Yeni Half-Life'ı Bekleyenlere Kötü Haber!
Half-Life efsanesinin arkasındaki önemli isimlerden biri daha, sürpriz bir şekilde, veda ettiğini açıkladı!
Half-Life 2 Episode One ve Episode Two yazarı Chet Faliszek, 12 yılın ardından Valve'den ayrıldı. Bu haber, GamesIndustry.biz tarafından doğrulanmış durumda ve Faliszek, ayrılığının dostane bir havada gerçekleştiğini, "heyecan yaratıcı bir durum veya drama" olmadığını söylüyor.
Faliszek, Valve'in geçmişteki oyunlarının pek çoğunda yazar olarak çalışmıştı; Half-Life 2 bölümlerinin dışında Portal, Left 4 Dead ve devam serileri de listeye dahil. Daha yakın zamanda da, genellikle büyük bir sanal gerçeklik destekleyicisi olarak çalışıyor ve geliştiricilerin, Valve'in Vive VR platformunda oyunlarını yayınlamalarına yardım ediyordu.
Faliszek, sıradaki planlarının ne olduğu hakkında açıklama yapmadı; sadece bir planının olmadığı söylemekle yetindi.
Bu ayrılık, firmanın yazar kadrosundan, son yıllarda ayrılan üçüncü önemli isim anlamını taşıyor. Geçtiğimiz yılın başlarında Marc Laidlaw firmadan ayrılmıştı ve sadece birkaç ay önce de, Psychonauts 2'yi yazmak için Erik Wolpaw veda etmişti.
Levent Öztürk
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