Yeni harita açıklandı: İşte koronavirüsün en az ve en çok görüldüğü iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı. İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. Oransal olarak ilk 10 sırada Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Aksaray, Karaman yer alıyor. En düşük oran ise Hakkari'de.
'BAZI İLLERDE BELİRGİN ARTIŞ VAR'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'dan paylaştığı mesajda, "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." dedi.
Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/KPgQ3g8c5N— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 22, 2021
İŞTE SON HARİTAYA GÖRE İLLERDEKİ DURUM
|Ordu
|228,40
|Giresun
|217,51
|Trabzon
|207,54
|Samsun
|202,94
|Rize
|200,08
|Tokat
|149,20
|Osmaniye
|134,90
|Adıyaman
|120,64
|Aksaray
|108,28
|Karaman
|105,92
|Sakarya
|103,01
|Konya
|101,95
|Burdur
|93,23
|Kocaeli
|92,53
|Balıkesir
|92,39
|Amasya
|90,31
|Ardahan
|88,39
|Gümüşhane
|88,21
|Mersin
|87,87
|Sinop
|83,63
|Antalya
|78,92
|Bolu
|75,60
|Artvin
|75,51
|Edirne
|75,29
|Tekirdağ
|74,65
|Yalova
|74,62
|Kayseri
|74,08
|Kırklareli
|71,05
|İstanbul
|68,23
|Kütahya
|57,74
|Niğde
|57,45
|Zonguldak
|54,30
|Erzurum
|50,90
|Nevşehir
|50,83
|Muğla
|49,66
|Düzce
|48,78
|Kilis
|48,32
|Kırıkkale
|47,36
|Bilecik
|45,72
|Hatay
|45,50
|Malatya
|44,28
|Elazığ
|44,22
|Çanakkale
|43,76
|Adana
|42,86
|İzmir
|42,67
|Çorum
|41,31
|Bursa
|39,14
|Sivas
|38,37
|Aydın
|37,71
|Yozgat
|37,70
|Manisa
|36,74
|Eskişehir
|35,55
|Ankara
|35,38
|Kahramanmaraş
|35,35
|Gaziantep
|35,08
|Erzincan
|34,13
|Afyon
|31,62
|Denizli
|31,51
|Bartın
|31,15
|Kırşehir
|30,86
|Tunceli
|29,96
|Isparta
|29,53
|Çankırı
|26,50
|Bayburt
|21,98
|Kastamonu
|21,79
|Siirt
|20,54
|Şanlıurfa
|20,42
|Ağrı
|19,61
|Kars
|18,60
|Bingöl
|18,45
|Diyarbakır
|18,00
|Uşak
|17,32
|Karabük
|16,83
|Bitlis
|15,10
|Van
|13,92
|Mardin
|12,52
|Iğdır
|10,43
|Batman
|8,70
|Muş
|8,51
|Şırnak
|3,91
|Hakkari
|3,21
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