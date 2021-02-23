Yeni harita açıklandı: İşte koronavirüsün en az ve en çok görüldüğü iller

Sağlık Bakanlığı, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını gösteren yeni haritayı paylaştı... İşte oransal olarak en fazla ve en az koronavirüs vakası görülen iller:

İşte koronavirüsün en az ve en çok görüldüğü iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı. İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.  Oransal olarak ilk 10 sırada Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Aksaray, Karaman yer alıyor.  En düşük oran ise Hakkari'de. 

'BAZI İLLERDE BELİRGİN ARTIŞ VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'dan paylaştığı mesajda,  "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." dedi.

İŞTE SON HARİTAYA GÖRE İLLERDEKİ DURUM

Ordu 228,40
Giresun 217,51
Trabzon 207,54
Samsun 202,94
Rize 200,08
Tokat 149,20
Osmaniye 134,90
Adıyaman 120,64
Aksaray 108,28
Karaman 105,92
Sakarya 103,01
Konya 101,95
Burdur 93,23
Kocaeli 92,53
Balıkesir 92,39
Amasya 90,31
Ardahan 88,39
Gümüşhane 88,21
Mersin 87,87
Sinop 83,63
Antalya 78,92
Bolu 75,60
Artvin 75,51
Edirne 75,29
Tekirdağ 74,65
Yalova 74,62
Kayseri 74,08
Kırklareli 71,05
İstanbul 68,23
Kütahya 57,74
Niğde 57,45
Zonguldak 54,30
Erzurum 50,90
Nevşehir 50,83
Muğla 49,66
Düzce 48,78
Kilis 48,32
Kırıkkale 47,36
Bilecik 45,72
Hatay 45,50
Malatya 44,28
Elazığ 44,22
Çanakkale 43,76
Adana 42,86
İzmir 42,67
Çorum 41,31
Bursa 39,14
Sivas 38,37
Aydın 37,71
Yozgat 37,70
Manisa 36,74
Eskişehir 35,55
Ankara 35,38
Kahramanmaraş 35,35
Gaziantep 35,08
Erzincan 34,13
Afyon 31,62
Denizli 31,51
Bartın 31,15
Kırşehir 30,86
Tunceli 29,96
Isparta 29,53
Çankırı 26,50
Bayburt 21,98
Kastamonu 21,79
Siirt 20,54
Şanlıurfa 20,42
Ağrı 19,61
Kars 18,60
Bingöl 18,45
Diyarbakır 18,00
Uşak 17,32
Karabük 16,83
Bitlis 15,10
Van 13,92
Mardin 12,52
Iğdır 10,43
Batman 8,70
Muş 8,51
Şırnak 3,91
Hakkari 3,21
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