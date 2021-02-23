Yeni harita açıklandı: İşte koronavirüsün en az ve en çok görüldüğü iller

Sağlık Bakanlığı, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını gösteren yeni haritayı paylaştı... İşte oransal olarak en fazla ve en az koronavirüs vakası görülen iller: