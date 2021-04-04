Yeni haritaya göre en çok ve en az vaka hangi illerde? (27 Mart - 2 Nisan)

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını gösteren harita yenilendi. Üç büyükşehir Ankara, İstanbul, İzmir'de de artış var. Peki, en çok vaka görülen iller hangileri? İşte detaylar

Yeni haritaya göre en çok vaka hangi illerde?

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