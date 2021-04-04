Yeni haritaya göre en çok ve en az vaka hangi illerde? (27 Mart - 2 Nisan)

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını gösteren harita yenilendi. Üç büyükşehir Ankara, İstanbul, İzmir'de de artış var. Peki, en çok vaka görülen iller hangileri? İşte detaylar