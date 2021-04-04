Yeni haritaya göre en çok ve en az vaka hangi illerde? (27 Mart - 2 Nisan)

Sağlık Bakanlığı tarafından 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Peki, yeni haritaya göre oransal olarak en çok ve en az koronavirüs vakası görülen iller hangileri? İşte detaylar:
Yeni açıklanan haritaya göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88'e yükseldi. 20-26 Mart haftasında bu sayılar İstanbul'da 401.62, Ankara'da 184.29 ve İzmir'de 156.48'di. Her üç ilde de vaka sayılarında artış olduğu görülüyor.
Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük koronavirüs vaka sayılarına sahip iller.
Haritaya göre en çok vaka görülen 5 il Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli; en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis.
Her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısına göre illerin durumu şöyle:
|
Samsun
|
678,72
|
İstanbul
|
591,45
|
Yalova
|
564,03
|
Çanakkale
|
546,77
|
Kırklareli
|
518,33
|
Giresun
|
503,88
|
Ordu
|
459,94
|
Kastamonu
|
453,00
|
Balıkesir
|
430,63
|
Konya
|
426,17
|
Tekirdağ
|
409,13
|
Edirne
|
409,06
|
Rize
|
404,81
|
Kilis
|
385,88
|
Malatya
|
373,87
|
Kocaeli
|
371,11
|
Amasya
|
370,50
|
Sinop
|
360,34
|
Eskişehir
|
358,90
|
Trabzon
|
353,49
|
Bilecik
|
340,62
|
Tokat
|
334,86
|
Çorum
|
322,56
|
Erzincan
|
321,20
|
Osmaniye
|
316,47
|
Kayseri
|
315,94
|
Çankırı
|
305,57
|
Bolu
|
287,80
|
Ankara
|
272,79
|
Bursa
|
260,43
|
Aksaray
|
257,91
|
Erzurum
|
245,16
|
Bayburt
|
244,17
|
Sakarya
|
241,98
|
Niğde
|
239,18
|
Yozgat
|
234,55
|
Bartın
|
232,69
|
Adıyaman
|
230,69
|
Iğdır
|
225,52
|
İzmir
|
218,88
|
Düzce
|
217,85
|
Nevşehir
|
209,53
|
Gümüşhane
|
206,07
|
Zonguldak
|
205,85
|
Karabük
|
202,78
|
Karaman
|
196,53
|
Kütahya
|
190,57
|
Antalya
|
190,44
|
Ardahan
|
185,11
|
Kırıkkale
|
179,76
|
Gaziantep
|
171,86
|
Tunceli
|
170,18
|
Sivas
|
164,97
|
Artvin
|
164,60
|
Kırşehir
|
158,00
|
Isparta
|
157,39
|
Elazığ
|
153,92
|
Afyon
|
153,21
|
Aydın
|
153,16
|
Muğla
|
146,59
|
Manisa
|
139,04
|
Hatay
|
132,95
|
Bingöl
|
124,57
|
Mersin
|
122,17
|
Ağrı
|
121,96
|
Kahramanmaraş
|
112,83
|
Adana
|
111,26
|
Kars
|
106,34
|
Denizli
|
94,15
|
Burdur
|
92,85
|
Uşak
|
84,72
|
Diyarbakır
|
60,05
|
Batman
|
57,39
|
Muş
|
54,49
|
Siirt
|
50,74
|
Mardin
|
48,91
|
Bitlis
|
47,29
|
Van
|
42,55
|
Şanlıurfa
|
40,70
|
Hakkari
|
36,72
|
Şırnak
|
23,43
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