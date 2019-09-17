Yeni Huawei MateBook'lar Linux ile Geliyor
Huawei, yeni MateBook'larını bir Linux dağıtımıyla satışa sunuyor. Ancak bu laptopları muhetmelen alamayacaksınız.
Huawei, yalnızca Çin'de satın alabileceğiniz yeni MateBook laptoplarını ortaya çıkardı. Yeni cihazlar, Windows yerine Linux ile çalışıyor.
MateBook'un ABD'deki çıkışı, Çinli devin yasaklı listesine girmesiyle iptal edilmişti. Şimdi ise Huawei, MateBook 13'ün yeni ve biraz daha ucuz bir sürümünü, Çin yapımı Linux dağıtımı Deepin ile çalışan MateBook'ları piyasaya sürdü. Fiziksel olarak diğer MateBook'larla aynı görünen cihazda bu konuda tek istisna, Windows düğmesinin üzerinde "start" yazması.
Deepin işletim sistemiyle çalışan MateBook'u satın almak isteyenler, cihazı Huawei'nin Çin'deki vMail sitesinden alabiliyorlar.
Huawei'nin Linux kullanmasının birkaç nedeni olabilir. Firma, HarmonyOS ile Android'den uzaklaşmak istediği gibi, ABD tabanlı bir başka işletim sistemi olan Windows'tan da uzaklaşmak istiyor olabilir. Veya firma, laptopun ABD'deki çıkışının iptal edilmesi nedeniyle elinde kalan stokları Linux'lu donanımla kullanmak istiyor da olabilir.
Deepin Çin'de geliştirilen bir Linux dağıtımı olduğundan, Linux tabanlı bu laptopların ABD'de satılması beklenmiyor. Bununla Ubuntu veya Mint ile çalışan MateBook'lar, yeteri kadar talep görürse ABD ve diğer ülkelerde satılabilir.
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