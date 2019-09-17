Yeni Huawei MateBook'lar Linux ile Geliyor

Huawei, yeni MateBook'larını bir Linux dağıtımıyla satışa sunuyor. Ancak bu laptopları muhetmelen alamayacaksınız.

Yeni Huawei MateBook'lar Linux ile Geliyor

Huawei, yalnızca Çin'de satın alabileceğiniz yeni MateBook laptoplarını ortaya çıkardı. Yeni cihazlar, Windows yerine Linux ile çalışıyor.

MateBook'un ABD'deki çıkışı, Çinli devin yasaklı listesine girmesiyle iptal edilmişti. Şimdi ise Huawei, MateBook 13'ün yeni ve biraz daha ucuz bir sürümünü, Çin yapımı Linux dağıtımı Deepin ile çalışan MateBook'ları piyasaya sürdü. Fiziksel olarak diğer MateBook'larla aynı görünen cihazda bu konuda tek istisna, Windows düğmesinin üzerinde "start" yazması.

Deepin işletim sistemiyle çalışan MateBook'u satın almak isteyenler, cihazı Huawei'nin Çin'deki vMail sitesinden alabiliyorlar.

Huawei'nin Linux kullanmasının birkaç nedeni olabilir. Firma, HarmonyOS ile Android'den uzaklaşmak istediği gibi, ABD tabanlı bir başka işletim sistemi olan Windows'tan da uzaklaşmak istiyor olabilir. Veya firma, laptopun ABD'deki çıkışının iptal edilmesi nedeniyle elinde kalan stokları Linux'lu donanımla kullanmak istiyor da olabilir.

Deepin Çin'de geliştirilen bir Linux dağıtımı olduğundan, Linux tabanlı bu laptopların ABD'de satılması beklenmiyor. Bununla Ubuntu veya Mint ile çalışan MateBook'lar, yeteri kadar talep görürse ABD ve diğer ülkelerde satılabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
MIT'nin Siyah Maddesi, Elması Adeta Yok Etti!
YouTube, TV Dostu Arayüzünü Kapatıyor
Uygun Fiyatlı Nokia 2.2 Türkiye'de!
Akıllı Evler ve IoT Cihazları Nasıl Korunmalı?
Huawei Mate 30 Serisi Tamamen Sızdı

İlginizi çekebilir

 

 