Yeni Huawei MediaPad M5'ler ve Fazlası Tanıtıldı!
Huawei, yeni MediaPad M5'lerini ve yeni MateBook X Pro'yu Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkardı!
- Zeynel A. Öztürk
Huawei, yeni MateBook X Pro tabletini ve yeni tabletlerini Mobil Dünya Kongresi'nde duyurdu. Firmanın MediaPad serisi içerik tüketmekte harika olsalar da, yeni MediaPad M5 bu defasında biraz daha fazlasını sunuyor.
Yeni M5 tabletler 8,4 inç ve 10,8 inç'lik boyutlarla geliyorlar ve benzer özelliklere sahipler. Kirin 960 yonga setini taşıyan cihazlar, 4GB RAM ve 32GB - 128GB arasında dahili depolamayla geliyorlar. Ekran çözünürlüğü iki cihazda da 2.560 x 1.600, yani küçük olanın piksel yoğunluğu daha yüksek. 8,4 inç'lik modelde 5.100mAh'lik, büyük modelde ise 7.500mAh'lik bir pil bulunuyor.
İki model arasında boyut ve pil dışındaki en önemli fark, 10,8 inç'lik modelin altında klavye bağlamaya izin veren Pogo pin'lerinin bulunması. 10,8 inç'lik modelin M-Pen ile gelen, MediaPad M5 Pro olarak tanınan bir modeli de bulunuyor.
Huawei, bu yeni Android'li tabletlerin ne zaman satışa sunulacağını ve fiyatını henüz söylemedi.
Kamerayı Tuşun Alında Saklayan Yeni MateBook X Pro
Huawei iki yıl önce MateBook ile Windows 10'lu PC piyasasına girmiş, geçen sene seriyi tek cihazdan üçe genişletmişti. Seri, iki laptop ve bir tabletten oluşuyordu. Firma bu seneki Mobil Dünya Kongresi'nde seriye bir üye daha ekledi: MateBook X Pro.
Yeni MateBook X Pro, geçen seneki MateBook X'in ince ve hafif tasarımını bir miktar geliştiriyor. En önemli değişiklik, F6 ve F7 tuşlarının altında gizlenen kamera. Düğmeye bastığınızda gizli olan kamera dışarı çıkıyor. Kameranın burada saklanması, ekran çerçevesini inceltmeye izin veriyor - MateBook X Pro'nun ekran - gövde oranı yüzde 91. Bununla birlikte küçük bir sorun var - kamerayı tuşun altına gizlemek eşsiz bir fikir olsa da, kamera sabit olduğu için pratikte kullanımı zorlaştırıyor.
Ekran boyutu biraz büyüyen ve 13,9 inç'e ulaşan cihaz, 3.200 x 2.000 çözünürlüğe sahip ve son Microsoft Surface'lerin ekran oranına ayak uyduruyor. İlk X'te desteklenmeyen dokunmatik, bu ekranda mevcut.
MateBook X Pro, Intel'in sekizinci nesil Kaby Lake R işlemcilerini kullanıyor. Core i5 ve i7 modellerini kullanan yeni yongalar dört çekirdekli ve daha yüksek performans sunuyorlar. Bununla birlikte MateBook X Pro, MateBook X gibi fansız değil çünkü GPU olarak ayrı bir Nvidia GeForce MX150 kullanıyor.
Huawei, MateBook X Pro'nun serinin yeni bir üyesi olduğunu ve MateBook X'in yerini almayacağını söylüyor. Firma, MateBook X Pro'nun fiyatını ve çıkış tarihini henüz açıklamadı.
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