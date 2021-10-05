Yeni HyperX Pulsefire Mat RGB Mouse Pad, Oyun Dünyasını Aydınlatıyor

HP Inc.'in oyun çevre birimleri ekibi ve oyun ve e-sporda marka lideri HyperX, HyperX Pulsefire Mat RGB mouse pad'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Hassasiyet ve kontrol için ayarlanmış yoğun dokuma kumaş yüzeyden yapılmış yeni mouse pad'de, mouse pad'in kenarları boyunca uzanan ışıklarda dinamik RGB aydınlatma efektleri bulunuyor. Pulsefire Mat RGB, HyperX NGENUITY yazılımıyla özelleştirilebilen iki aydınlatma bölgesine sahip.
Mouse pad, üç adede kadar aydınlatma profili kaydetmek için yerleşik bellek, kesintisiz ve sezgisel bir deneyim ve profiller arasında kolayca geçiş yapmak için yerleşik dokunmatik sensör sunar. Pulsefire Mat RGB'de günlük aşınmaya ve yıpranmaya karşı direnç sağlayan kusursuz ve düz bir şekilde dikilmiş, yıpranmayı önleyici kenarlar bulunmaktadır.
HyperX PC oyun direktörü Marcus Hermann, "Oyuncular kendi ekipmanlarını geliştirmek için hep en yeni ekipmanların peşindeler. HyperX Pulsefire Mat RGB mouse pad ise oyun takımlarına ekstra kişiselleştirme seviyesi getiriyor" diyerek şöyle devam etmiştir. "Yeni Pulsefire Mat RGB, HyperX 'in mevcut RGB ürünlerini tamamlayarak, kulaklıklar, klavyeler, mikrofonlar, mouselar ve mouse pad'leri arasında özelleştirilebilir aydınlatma ile ekipmanlarını kişiselleştirmelerini sağlıyor." demiştir.
Mouse pad'in oyun yüzeyi, hassasiyet için ayarlanmış yoğun dokuma kumaşa sahip olup, kaymaz kauçuk tabanı ile fare hareketlerine ve oyun kurulumlarına uyum sağlamak adına mouse pad'i sıkıca yerinde tutmak için stabilite sunar. Pulsefire Mat RGB, XL boyutunda olup, rahatça taşınabilmek için kolayca yuvarlanarak toparlanabilir. Pulsefire Mat RGB iki yıl garantilidir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın