Yeni Intel ve NVIDIA'lı Excalibur G911 Satışa Çıktı

Intel ve NVIDIA'nın hem yeni hem de en üst seviye işlemci ve ekran kartı modellerine sahip olan Excalibur G911 satışa çıktı.

Yeni Intel ve NVIDIA'lı Excalibur G911 Satışta!

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