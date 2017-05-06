Yeni Intel Xeon'lara Yeni İsim Düzeni!
Intel'in yeni Xeon işlemcileri, olimpiyat madalyalarını andıran yeni isimlerle ve bu yeteneklerle gelecek!
Intel, sunuculara yönelik Xeon işlemcilerinin ismini sonunda güncelleyerek E5 ve E7 uzantılarını kaldırıyor.
Xeon işlemciler, Mac Pro workstation'larda ve sunucularda kullanılıyor. Bu senenin ortasında piyasaya sürülecek olan yeni Intel Xeon'lar, Platinum, Gold, Silver ve Bronze işlemciler olmak üzere dört gruba ayrılacaklar. Metallerden türeyen isim düzeni, Olimpiyat madalyaları ile Delta gibi kredi kartı firmalarının kartlarının bir karışımından oluşuyor. Adı geçen metal ne kadar değerliyse, işlemciden alacağın performans da o kadar artıyor. En hızlı olan Platinum işlemci, bir Intel yetkilisinin açıklamasına göre üst seviye E7 yongalarıyla benzer seviyede performans sunacak. Bronze işlemci ise alt seviye sunucuları hedef alıyor ve E5'e yakın bir performans sunuyor.
Xeon Platinum, Intel'in duyurusuna göre "donanımla geliştirilmiş güvenlik" de sunacak. Xeon Gold işlemciler, "geliştirilmiş performans, hızlı bellek, daha fazla bağlantı/hızlandırma motoru ve gelişmiş güvenilirlik" ile gelecek. Böylece Gold grubundaki işlemciler, makine öğrenimi için ideal yongalar olacaklar.
Xeon Silver, "düşük güç ile etkili performans" sunarken Xeon Bronze, giriş seviyesi sunucuları hedefleyecek. Yeni yongaları içeren sunucular, Intel Volume Management Device adlı işlev sayesinde Optane DC P4800X ve 3D NAND tabanlı DC P4600 gibi süper hızlı SSD'leri "hot swap" yapmanıza, yani bilgisayar açıkken takıp çıkarmanıza izin verecek.
Zeynel A. Öztürk
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