Yeni Intel Xeon'lara Yeni İsim Düzeni!

Intel'in yeni Xeon işlemcileri, olimpiyat madalyalarını andıran yeni isimlerle ve bu yeteneklerle gelecek!

Yeni Intel Xeon'lara Yeni İsim Düzeni!

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