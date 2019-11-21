Yeni iPhone 11 Kılıfı, Deklanşör Düğmesiyle Geldi

Apple'ın kendi sattığı "pilli iPhone kılıfının" iPhone 11 sürümü, küçük ancak hayatı kolaylaştırabilecek bir yenilikle geldi!

Yeni iPhone 11 Kılıfı, Deklanşör Düğmesiyle Geldi

Apple'ın telefonları, pil ömrü konusunda çok iddialı değiller. Bu yüzden firma, geçen sene kendi pilli kılıflarını satışa sunmuştu. Şimdi ise Apple, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro için kılıfların yeni sürümlerini küçük bir yenilikle piyasaya sürdü.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ı destekleyen yeni Smart Battery Case'in yanında, iPhone'da olmayan ek bir düğme bulunuyor. Bu düğme, kamera uygulamasını telefon kilitliyken veya kilitli değilken açmanızı sağlıyor. Bunun ardından düğmeye kısa süreyle basarak fotoğraf, uzun basarak video çekebiliyorsunuz.

Pil ömrünü yüzde 50 artıran kılıf, Qi kablosuz şarjı ve Lightning aksesuarlarını destekliyor. Yeni kamera düğmesi küçük bir yenilik olsa da, kamerayı açmayı kolaylaştırması birçok kullanıcının işine yarayacak ve belki de kamerayı daha sık kullanmasını sağlayacak.

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