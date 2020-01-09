Yeni iPhone SE 2 Çizimleri, iPhone 8'e Benziyor

Birkaç yıldır konuşulan iPhone SE 2'nin bu sene tanıtılması bekleniyor. Yeni sızan çizimler sayesinde nasıl bir iPhone SE 2 ile tanışacağımız hakkında bir fikir sahibi olabiliriz.
Ünlü sızıntı hesabı @Onleaks'ten gelen çizimler, telefonun ön ve arka yüzünü tamamen gösteriyor. Çizimler önceki sızıntılarla çeliştiğinden (özellikle çentiğin olmaması), biraz şüpheyle bakmakta fayda var.
Resimlerde yuvarlak köşeli, ince bir telefon görünüyor. 3,5mm kulaklık girişi olmayan cihazın bir Lightning portu, geniş bir çerçevesi bulunuyor. Kısacası telefon, iPhone 8 ile neredeyse aynı görünüme sahip.
Bazı dedikodular, iPhone SE 2'nin iPhone 9 olarak tanıtılacağını söylüyordu, bu yüzden telefonun iPhone 8'e benzemesi mantıklı görünüyor. Ancak iPhone 8 hala satılırken kullanıcıların aynı görünümlü bir cihazı neden tercih edeceği de tartışılabilir.
Çizimler doğruysa, iPhone SE 2 ile iPhone 8 arasındaki en önemli farklar, iPhone SE 2'nin daha yeni bir işlemci, daha iyi bir kamera, daha büyük bir pil ve muhtemelen iOS 13 ile gelmesi olacak.
Daha önce de söylediğimiz gibi çizimler, gerçek iPhone SE 2'yi yansıtmıyor olabilir. iPhone SE 2'nin modern iPhone'un bir ucuz modeli gibi görünmesini veya ilk SE'nin tasarımıyla gelmesini bekliyoruz. Tüm bunlar dedikodulara dayandığından, iPhone SE 2'nin neye benzediğini görmek için Apple'ın tanıtımını beklememiz gerekecek.
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