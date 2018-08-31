Yeni iPhone'lar İçin Davetiyeler Gönderiliyor!
Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinlik için davetiyeler gönderilmeye başlandı; beklenen tarih kesin olarak ortaya çıktı!
Apple, henüz isimlerini bilmesek de, muhtemelen 3 yeni iPhone modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni merkezi Apple Campus'te düzenlenecek olan tanıtım etkinliği için hazırlanan davetiyelerin gönderilmeye başlanması ile birlikte, artık kesin tarihi de biliyoruz.
12 Eylül tarihinde gerçekleşecek tanıtım etkinliği için hazırlanan davetiyeler çok fazla ipucu vermiyor. Tahminler, davetiyede bulunan çemberin Apple Campus'e işaret ettiğini söylüyor. Bronz rengin ise, yeni bir iPhone rengi olabileceği söyleniyor.
İsimlerini bilmesek de, yeni iPhone'ların hiç birinde yuvarlak home tuşu olmayacağını söyleyebiliriz. Belki de davetiyedeki şekil, bize bunu söylüyor da olabilir. Bekleyelim ve görelim...
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