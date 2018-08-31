Yeni iPhone'lar İçin Davetiyeler Gönderiliyor!

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinlik için davetiyeler gönderilmeye başlandı; beklenen tarih kesin olarak ortaya çıktı!

Yeni iPhone'lar İçin Davetiyeler Gönderiliyor!

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