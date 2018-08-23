Yeni iPhone'ların Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ