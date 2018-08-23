Yeni iPhone'ların Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu!

Alman servis sağlayıcıları, yeni iPhone'un ön sipariş tarihini sızdırmış olabilir!

Yeni iPhone'ların Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu!

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