Yeni iPhone'ların Ön Sipariş Tarihi Belli Oldu!
Alman servis sağlayıcıları, yeni iPhone'un ön sipariş tarihini sızdırmış olabilir!
Daha önce verdiğimiz bir haberde Apple'ın yeni iPhone lansmanının 12 Eylül'de yapılması ihtimalinin son derece güçlü olduğundan bahsetmiştik. Şimdi de Almanya'dan gelen haberlere göre Apple'ın yeni gözdeleri olan 2018 model iPhone'ların ön siparişlerinin alınacağı ve satışa çıkacağı tarihler belli oldu.
Alman Macerkopf sitesi, iPhone'lar hakkında ortaya çıkan en son detayları açıklarken, iki adet Alman servis sağlayıcısına işaret ediyor ancak bu operatörlerin isimlerini açıklamıyor. İşin önemli kısmı, bu iki servis sağlayıcısının verdiği tarihler uyuşuyor. Bu bilgilere göre yeni iPhone'ların ön sipariş tarihi 14 Eylül 2018 olacak.
2012'den bu yana her bir iPhone tanıtımı Eylül ayının ikinci Salı veya Çarşamba günü yapıldı. Bu sebeple aynı geleneğin bu sene de sürmesini bekliyoruz. Bu, 11 ve 12 Eylül tarihlerini önümüze çıkarıyor, ancak iPhone tanıtımının 11 Eylül'e denk gelmesi ihtimaller dahilinde değil. 2017'de de bu senaryo gerçekleşmiş, 12 Eylül 2017 tarihinde tanıtılan yeni iPhone modelleri 13 Eylül 2017'de ön siparişe açıldıktan sonra 22 Eylül'de de mağazalardaki yerlerini almıştı.
Bu tabloya bakarak Apple'ın bu sene de yeni iPhone ailesini 12 Eylül 2018 tarihinde yapılacak bir etkinlikle tanıtılmasını, 14 Eylül 2018 Cuma tarihinde ön siparişe açılmasını ve 21 Eylül 2018 tarihinde de mağazalarda satışa çıkmasını bekliyoruz.
Doğan Kürşat Aktaş
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