Yeni iPhone'ların RAM'i Beklenenden Az Olabilir!
Yükselen RAM yongası fiyatları, tahminlere göre Apple'ın onuncu yıla özel iPhone'unu RAM miktarı açısından vuracak!
Apple, iPhone'dan yüksek oranda kar etmeyi sürdürebilmek için iPhone 8'in RAM'inde kesintiye gidebilir.
Teknoloji devi, yükselen DRAM ve NAND bellek fiyatlarını Salı günü yaptığı gelir toplantısında ele almıştı. Firma, fiyat baskısının kısa vadede devam etmesini bekliyor. Modüllerin yükselen fiyatları, TrendForce'a göre iPhone 8'in 4GB yerine 3GB RAM ile gelmesine yol açabilir. TrendForce, 4GB'lık iPhone isteyenlerin 2018 veya 2019'u beklemesinin gerekebileceğini söylüyor.
Trendforce'un tahminlerine göre Apple, bu sene üç iPhone tanıtacak. Bunlardan biri 5,8 inç AMOLED ekranla gelirken biri, 5,5 inç'lik LCD ekranla gelecek. Bu iki model de iddiaya göre 3GB RAM'e sahip olacak. 4,7 inç'lik bir model ise LCD ekranla gelecek ve 2GB DRAM'e sahip olacak.
Şu anki 5,5 inç'lik iPhone 7 Plus'ta 3GB LPDDR4 bellek bulunuyor. 4,7 inç'lik iPhone 7'de ise 2GB RAM var. iFixit'e göre bellek yongaları, Samsung'tan tedarik ediliyor.
Trendforce'a göre LPDDR4 gibi mobil DRAM'lerin fiyatları bu sene yüzde 10'dan fazla yükselecek. Fiyatlarının armasının nedeni ise yaşanan stok sıkıntıları. Trendforce, tahminlerinde bir düzeltme yaparak bu seneki telefonlardaki ortalama RAM miktarının 3,2GB olacağını söylüyor (önceki tahmini 3,7GB idi).
DRAM, NAND, ekran, pil ve bileşenlerin fiyatlarındaki artış PC piyasasını da etkilemiş durumda. Lenovo COO'su Gianfranco Lanci, Şubat'ta artan bileşen fiyatlarının PC fiyatlarını yükselteceğini söylemişti.
Zeynel A. Öztürk
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