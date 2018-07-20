Yeni iPhone'larla Birlikte O da Gelecek!

Apple'ın iPhone 8 ve iPhone X kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratan kararı, görünüşe göre iPhone 9 ve iPhone XI'de değişiyor!

Yeni iPhone'larla Birlikte O da Gelecek!

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