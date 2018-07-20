Yeni iPhone'larla Birlikte O da Gelecek!
Apple'ın iPhone 8 ve iPhone X kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratan kararı, görünüşe göre iPhone 9 ve iPhone XI'de değişiyor!
iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X her ne kadar hızlı şarj teknolojisini desteklese de, Apple telefonların kutusuna bir hızlı şarj cihazı koymadı. Ayrı olarak satın alınabilen hızlı şarj cihazları, doğal olarak ekstra bir masraf anlamına geliyordu ve pek çok kullanıcı da bu durumdan memnun değildi.
Ancak görünüşe göre bu durum, yeni iPhone'lar ile birlikte değişecek. Yayınladığı sızıntılarda önemli bir doğruluk oranı yakalayan Macotakara'ya göre Apple, iPhone 9, iPhone 9 Plus ve iPhone XI'de (ya da isimleri her ne olacaksa yeni iPhone modellerinde) kullanıcılarına ücretsiz bir hızlı şarj cihazı sunacak. Başka bir deyişle bu cihazlar, telefonların kutusundaki yerlerini alacaklar.
Telefonlarla birlikte gelecek olan şarj cihazlarının 18W'lık olacağı söyleniyor. Ancak bu şarj cihazlarını ayrı olarak satın almak, en azından ilk aylarda mümkün olmayacak. Ekstra bir hızlı şarj cihazı isteyenler, bugün piyasada bulunan 30W'lık cihazlardan satın almak zorunda kalacak.
18W ve 30W'lık cihazların ne kadar farklı bir şarj süresi sunacağı şimdilik bilinmiyor. Yine de, kutudan bir hızlı şarj cihazı çıkacak olması, ufak bir servet harcayarak iPhone satın alanları memnun edecektir. En azından eski 8W'lık şarj cihazlarına mahkum olmayacak olmamız sevindirici.
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