Yeni iPhone'un Parmak İzi Sensörü Burada Olabilir!
Yine bir kılıf üreticisinden gelen iPhone 8 sızıntısı, çok konuşulan parmak izi sensörüyle ilgili ipuçları veriyor!
Telefon kılıfı tasarımcısı Nodus, sıradaki iPhone'un görünümünden ipuçları veren yeni bir çizim paylaştı. Gördükleriniz sizi şaşırtmadıysa bu normal, çünkü geçtiğimiz haftalarda benzer çizimler gördük.
Yeni çizimden Touch ID parmak izi sensörünün nereye gittiğini yine tam olarak anlayamıyoruz. Forbes'in iddiasına göreyse sensör, güç düğmesinin üzerinde olabilir. Yukarıdaki çizimde de görebileceğiniz üzere iPhone'un güç düğmesi oldukça geniş ve uzun. Bu yüzden gerçekten de parmak izi sensörünü içinde barındırıyor olabilir.
Sensörün ekranın altında bulunması elbette müthiş olurdu ancak güç düğmesi çözümü, sensörü arkaya yerleştirmekten daha iyi.
Apple'ın iPhone'un tasarımında son dakikaya kadar değişiklik yapabileceği söyleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde kulağımıza firmanın parmak izi sensörünü nereye yerleştirdiğiyle ilgili yeni bilgiler gelebilir.
Zeynel A. Öztürk
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