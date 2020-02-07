Yeni James Bond'un Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Yeni James Bond filmi için günleri saymaya başladık bile... İşte No Time to Die'ın kadrosu ve yayınlanan son fragmanı!

  • Barış Terun
James Bond'un Yeni Fragmanı!

Dünyanın en popüler ajanı James Bond'un maceraları devam ediyor. Tüm filmleri muazzam gişe hasılatına ulaşan ve eleştirmenler tarafından da tam not alan James Bond fimlerinin son üyesi olacak olan James Bond: No Time To Die'da Ana de Armas, Daniel Craig ikilisi baş roldeler. Léa Seydoux, filmde ikiliye eşlik ediyor.

Hollywood'un yeni modası olan kadın kahramanları öne çıkarmak "muhtemelen" bu filmde de gerçek olacak. Zira sızan dedikodulara göre Daniel Craig, yeni James Bond serisinde Paloma rolünü üstlenen Ana de Armas'ın gölgesinde kalacak ve senaryo buna göre şekillendi. Ancak, vurguladığımız gibi bu, şimdilik yalnızca bir dedikodu. 

Kadroda Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright ve Christopher Waltz gibi isimler de dikkat çekiyor. 

Yapımın yönetmenlik koltuğunda Cary Joji Fukunaga oturacak. James Bond: No Time to Die, 3 Nisan 2020 tarihinde gösterime girecek.

İşte James Bond: No Time to Die'ın, Super Bowl'da yayınlanan son fragmanı:

NO TIME TO DIE TrailerNO TIME TO DIE Trailer
In No Time To Die, Bond has left active service and is enjoying a tranquil life in Jamaica. His peace is short-lived when his old friend Felix Leiter from the CIA turns up asking for help. The mission to rescue a kidnapped scientist turns out to be far more treacherous than expected, leading Bond onto the trail of a mysterious villain armed with dangerous new technology. In cinemas April 2020

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