Yeni James Bond'un Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Dünyanın en popüler ajanı James Bond'un maceraları devam ediyor. Tüm filmleri muazzam gişe hasılatına ulaşan ve eleştirmenler tarafından da tam not alan James Bond fimlerinin son üyesi olacak olan James Bond: No Time To Die'da Ana de Armas, Daniel Craig ikilisi baş roldeler. Léa Seydoux, filmde ikiliye eşlik ediyor.
Hollywood'un yeni modası olan kadın kahramanları öne çıkarmak "muhtemelen" bu filmde de gerçek olacak. Zira sızan dedikodulara göre Daniel Craig, yeni James Bond serisinde Paloma rolünü üstlenen Ana de Armas'ın gölgesinde kalacak ve senaryo buna göre şekillendi. Ancak, vurguladığımız gibi bu, şimdilik yalnızca bir dedikodu.
Kadroda Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright ve Christopher Waltz gibi isimler de dikkat çekiyor.
Yapımın yönetmenlik koltuğunda Cary Joji Fukunaga oturacak. James Bond: No Time to Die, 3 Nisan 2020 tarihinde gösterime girecek.
İşte James Bond: No Time to Die'ın, Super Bowl'da yayınlanan son fragmanı:
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