Yeni Joker Filminin Açılışı ile Rekor Kırması Bir Oldu!
Yeni Joker filminin, vizyona girmesiyle rekorları kırmaya başlaması bir oldu!
- Levent Öztürk
Joaquin Phoenix'in başrolünü üstlendiği yen, Joker filmi, açılış haftasında şakası olmadığını ispatladı. Film, Ekim ayında ABD'de yayına giren filmlerin arasında en büyük geliri sağlayan film oldu. Ayrıca film, R-dereceli filmler arasında, gelmiş geçmiş en büyük dördüncü film olmayı da başardı.
Bu rekor için Joker, Hollywood Reporter'ın bildirdiğine göre ülke içerisinde 96 milyon dolar ve uluslararası olarak 140,5 milyon dolar kazanarak toplamda 236 milyon dolara ulaştı. Ayrıca film henüz Fransa ve Almanya gibi bazı ülkelerde yayına girmiş değil.
Film yayına girmeden önce, şiddet hedefi olma ihtimali sebebiyle endişeler bulunmaktaydı. 2012 yılında Batman filmi The Dark Knight Rises gösterimi sonrasında Aurora, Colorado'da açılan ateş sonrası 12 kişi öldürülmüştü. Joker yayını öncesinde Warner Bros. bir açıklama yayınlayacak filmin hiçbir şekilde şiddeti desteklemediğini ve Joker'in bir kahraman olarak betimlenmediğini belirtti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın