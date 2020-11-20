Yeni Koronavirüs Araştırması: Pandeminin Getirdiği Ek Yükler Strese Sokuyor

Almanya'da Forsa kamuoyu araştırma şirketi koronavirüs pandemisi ile ilgili yeni bir çalışma yaptı. Çalışmaya göre ailelerin yüzde 60'ı, özellikle 35 yaş altındaki ebeveynler koronavirüs krizi nedeniyle daha fazla stres yaşıyor...