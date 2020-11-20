Yeni Koronavirüs Araştırması: Pandeminin Getirdiği Ek Yükler Strese Sokuyor

Yaklaşık 1 sene önce Çin'de ortaya çıkan koronavirüs birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor. Virüs nedeni ile birtakım pandemi önlemleri de uygulanıyor. Bu süreçte koronavirüs etkilerine dair birçok çalışmaya imza atıldı. Şimdi de yeni bir çalışma ailelerin yüzde 60'ının korona krizi nedeniyle daha fazla stres yaşadığını ortaya koydu.
YÜZDE 67'LİK KISIM HUZURSUZ
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Almanya'da Forsa kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs pandemisinin getirdiği ek yükler ailelerin stresini artırıyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı aile, iş ve ev işi sorumluluklarını yerine getirme gayretinden ötürü daha fazla stres yaşadığını vurgularken, yüzde 67'si daha huzursuz, yüzde 45'i aşırı yorgun, yüzde 42'si sinirli olduğunu ve yüzde 31'i de konsantrasyon sorunları yaşadığını bildirdi. Her üç kişiden biri ise baş ağrısı gibi fiziksel sorunlar yaşadığını aktardı.
Özellikle 35 yaş altındaki ebeveynlerin daha fazla stres yaşadığı ifade edildi.
Artan beklentiler nedeniyle her iki kişiden biri daha fazla baskı hissettiğini açıklarken, araştırmaya katılanların yüzde 45'i ise daha fazla kaygı ve korku hissettiğini söyledi.
ALMANYA KORONAVİRÜS SON DURUMU
Worldometers'in verilerine göre Almanya'da bu zamana kadar koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 953'e ulaşırken, 820 bin 779 kişi koronavirüse yakalandı. 530 bin 200 kişi ise iyileşti.
Worldometers'in internet sitesinde Dünya Koronavirüs vaka sıralaması ve ölüm sayılar ise bu şekilde:
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