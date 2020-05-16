Yeni Koronavirüs Vakalarının ve Can Kayıplarının Sayısı Açıklandı

16 Mayıs 2020 itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı vaka ve vefat sayılarında son durum: 42.236 yeni test, 1.610 yeni vaka, 41 yeni can kaybı. Böylece toplam vaka sayısı 148.067'ye, toplam vefat sayısı ise 4.096'ya ulaşmış oluyor.