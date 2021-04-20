Yeni Kripto Para Birimi Chia, Sabit Diskleri ve SSD'leri Tehdit Ediyor!

Yeni kripto para birimi Chia, madencilik için grafik kartları yerine HDD ve SSD'leri kullanacak. Ama bu durum, sabit disklerde ve SSD'lerde stok sıkıntısı ve fiyat artışına yol açacak gibi görünüyor.

20 Nisan 2021 11:02

Levent Öztürk