Yeni Kripto Para Birimi Chia, Sabit Diskleri ve SSD'leri Tehdit Ediyor!

Kripto para madenciliğinin grafik kartlarında büyük stok sıkıntılarına sebep olduğunu artık çoğumuz biliyoruz. Ama yakında sabit disk sürücü ve SSD gibi donanımlarda da benzer bir durumla karşılaşabiliriz. Hong Kong medya kaynağı HKEPC'nin haberine göre, geçtiğimiz gün yayımlanan yeni Chia kripto-para biriminin madenciliğine hazırlık amacıyla insanlar çok sayıda HDD ve SSD biriktirmeye başladı bile.
Chia nedir?
Yeni para birimi, Bit Torrent buluşu ile ünlü olan Bram Cohen tarafından geliştirildi. Ethereum ve diğer para birimlerinin aksine Chia, HDD'ler ve SSD'lerdeki kullanılmayan depolama alanını kullanan "Alan Kanıtı" kriptografi tekniğini kullanıyor. Bunun sonucu olarak da Hong Kong'da bu parçaların fiyatları üç katına kadar çıktı ve eğer Dünya'nın geri kalanı da Chia madenciliğine başlarsa, küresel bir stok sıkıntısı ve devasa bir fiyat artışı beklenebilir. Şu anda en fazla talep 4TB boyutundaki ve daha büyük hard diskler için gibi gözüküyor.
Ancak bu durumun iyi bir yanı da var. Chia, yapımcılarının söylediğine göre diğer bazı kripto para birimlerine göre daha çevre dostu olacak. Sıralı işlem gerektiren "zaman Kanıtı" mekanizması aracılığıyla Doğrulanabilir Gecikme İşlevi (VDF) uygulanmış durumda ve daha fazla paralel cihazın kullanımı işlem süresini kısaltmayacak. Bu yüzden potansiyel olarak bol miktarda enerji tasarrufu yapılabilecek.
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