Yeni Lotus'lara İsveç - Çin Motoru Gelebilir!

Otomotiv dünyası karmaşıklaşmaya devam ediyor. Şimdi sırada, bir İsveç - Çin motoru ile güçlendirilen İngiliz bir Lotus spor aracını bekliyoruz!

  • Levent Öztürk
Yeni Lotus'lara İsveç - Çin Motoru Gelebilir!
Volvo

BMW'nin Toyota otomobilleri geri çağırdığı, ortak çabalarla dolu karmaşık bir otomotiv dünyasının var olduğu günümüzde, yeni bir ortak çaba ile karşı karşıyayız: Volvo tarafından güçlendirilen Lotus'lar!

Eğer Volvo ve Çinli Geely arasındaki anlaşmada imzalar atılırsa, bu durum gerçeğe dönüşebilir. Her iki otomobil üreticisinin yaptıkları ortak açıklamada, içten yanmalı motor geliştirme çabalarını birleştirecekleri söyleniyor. 

Bu anlaşmanın kabul edilmesi durumunda, ki firmalar anlaşacak gibi gözüküyor, ortak geliştirilen motorlar artık Lotus spor araçlara güç verecek.

Her ne kadar Volvo firma içindeki elektrikli araç gelişimi çabalarına odaklanmayı planlıyor olsa da, içten yanmalı motorlardan vazgeçmek istemiyor. Firma, "elektriklenmenin" zaman alacağını biliyor ve Geely ile anlaşarak, yaklaşık 3.000 çalışanın katılacağı "ortak motor çalışmasına" kaynak sağlama sözü veriyor. 

Tabii ki anlaşma henüz tamamlanmış değil. Yine de bir İsveç-Çin motoru ile güçlendirilen İngiliz bir spor aracın üretildiği ilginç bir dünyada yaşamaya az kaldığını söyleyebiliriz...

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