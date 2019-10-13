Yeni Lotus'lara İsveç - Çin Motoru Gelebilir!

Otomotiv dünyası karmaşıklaşmaya devam ediyor. Şimdi sırada, bir İsveç - Çin motoru ile güçlendirilen İngiliz bir Lotus spor aracını bekliyoruz!

13 Ekim 2019 20:00

Levent Öztürk