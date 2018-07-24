Yeni MacBook Pro'lar bir özelliklerini kaybetti...

2018 Apple MacBook Pro'ların önemli bir kurtarma özelliğini kaybettiği fark edildi!

Yeni MacBook Pro'larda kaybolan özellik...

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