Yeni MacBook Pro'lar bir özelliklerini kaybetti...
2018 Apple MacBook Pro'ların önemli bir kurtarma özelliğini kaybettiği fark edildi!
MacRumors'in yeni bir raporuna göre, Touch Bar'lı MacBook Pro'nun daha eski modellerinde kullanıcı verilerinin acil olarak kurtarılması için yer alan bir arıza güvenli özelliği, 2018 sürümünden kaldırıldı.
Kullanıcılar, 2016 ve 2017 MacBook Profesyonel ürünlerinde bir mantık devresi hatası durumunda, Müşteri Veri Taşıma Aracı adı verilen özel bir mekanizma yoluyla SSD'de saklanan verileri kurtarmak için resmi bir Apple teknisyenine götürebiliyorlardı.
Ancak, iFixit tarafından gerçekleştirilen bir sökme işlemi ile, bu aracı kullanmak için gereken bağlantının Touch Barlı 2018 MacBook Pro'dan yoksun olduğunun ortaya çıkması, böyle bir kurtarmanın artık mümkün olmadığını gösteriyor.
Kullanılması istenmese de, geçiş aracı, SSD'nin entegre tasarımı nedeniyle mantık panosunun sorun yaşaması durumunda MacBook Pro'yu artık başlatamayan kullanıcıların son ümidi oluyordu.
MacRumors'un iletişim kurduğu "çok sayıda kaynağa" göre, bu araç 2018 MacBook Pro Touch Bar'la gerçekten uyumlu değil, ama dizüstü bilgisayar hala önyükleme yapabiliyor ise, Hedef Disk Modunda önyükleme yapıldığında Thunderbolt 3 bağlantı noktaları üzerinden veri aktarımı yapılabiliyor.
MacRumors'un söylediği üzere bağlantının kaldırılmasının olası bir nedeni, Touch Bar'lı MacBook Pro'nun 2018 modelinin, tıpkı iMac Pro gibi SSD için donanım düzeyinde şifreleme sağlaması olabilir.
MacRumors tarafından elde edilen ve Apple teknisyenlerinin müşterilerine söyleyecekleri için bir kılavuz olması için tasarlanan dahili bir belgede, kullanıcıların Time Machine'e sık sık yedekleme yapmaları öneriliyor.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın