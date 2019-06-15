Yeni Men In Black Filmi Yerden Yere Vuruldu!
Televizyon ve sinema dünyasında ardı ardına yaşanan hayal kırıklıkları serisine, görünüşe göre şimdi de bu film ekleniyor!
Gerek beyaz camda, gerekse beyaz perdede son dönemlerde yayınlanan eserler muazzam hayal kırıklığı yaratıyor. X-Men: Dark Phoenix, Game Of Thrones, Star Wars: The Last Of The Jedi, hayal kırıklığına neden olan dev bütçeli eserlerden sadece birkaçı.
Maalesef bu eserlerin arasınaşimdi de Men In Black serisinin son filmi Men in Black: International da eklendi. Men in Black: International; Men In Black serisinin hem devamı, hem de spin-off'u konumunda. Yapımın yönetmenliğini F.Gary Grey üstlenirken; kadro yıldızlardan oluştu. Filmde; Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall, Larry Bourgeois, Liam Neeson ve Emma Thompson gibi isimler bulunuyor. Bu kadrodaki bazı oyuncular gişe rekortmeni filmlerin, bazı isimlerse Oscar Ödülü oylamalarının gediklileri.
Men in Black: International'ın dünya çapındaki gösterimi bugün gerçekleşmiş olsa da; yapımın galası geçtiğimiz günlerde gerçekleşti ve gösterim İngiltere'deki bazı devasa salonlarda daha önce resmen başladı. Bilim-kurgu türündeki yapım; Rotten Tomaetos uzmanlarından 32/100, Metacritic eleştirmenlerinden ise sadece ama sadece 40/100 seviyesindeki puanlar elde edebildi. Bu değerler, "şimdilik", Men In Black evreninde elde edilmiş en kötü rakamlar. Dünya çapındaki bilet ön satışlarının da pek parlak olmadığını söyleyebiliriz.
Gerek beyaz cam, gerekse beyaz perde eserlerinin son zamanlarda akıllara durgunluk veren bir düşüş halinde olduğunu söyleyebiliriz. Bazı yapımcıların, stüdyoların, yönetmenlerin ve hatta projeleri kabul eden oyuncuların aynaya bakması ve hatalarını irdelemeleri gerekiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın