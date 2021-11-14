Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de: Test Ettik; Tüm Detayları Sorduk!

Kasım ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak Yeni Mercedes-Benz C-Serisi neler getiriyor? Hem test ettik, hem de sorduk...

Oynat Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Türkiye'de Kasım ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak yeni Yeni Mercedes-Benz C-Serisi neler getiriyor? Hem test ettik, hem de sorduk !

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