Yeni Mercedes-Benz GLB Türkiye'de! İşte Yeni Mercedes-Benz GLB Özellikleri!

Mercedes-Benz'in Premium kompakt sınıfta yedi kişiye kadar genişletilebilen bir iç mekan sunan ilk SUV modeli yeni GLB'nin Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirildi. İşte Mercedes-Benz GLB hakkında bilinmesi gerekenler: Mercedes-Benz GLB özellikleri!