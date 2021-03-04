Yeni Modem Arayanlara: Zyxel VMG3625-T50B İncelemesi

Evinizdeki modemi bir yenisi ile güncellemek istiyorsanız, artık bakmanız gereken cihazlarda 5GHz bant desteğini aramanız, bağlantıdan çevre cihazlarda daha etkin yararlanabilmeniz adına pek tabii ki önemli olacaktır. VDSL2 desteğinin bulunduğundan emin olmanız da önemli bir diğer nokta kuşkusuz. Eğer böylesi bir karara vardınız ve uygun bir cihaz arıyorsanız, bugün inceleyeceğimiz Zyxel'in VMG3625-T50B modeli tercihleriniz arasına girebilir. Peki, Zyxel VMG3625-T50B ne gibi özelliklere sahip?
Zyxel VMG3625-T50B, 802.11ac Wi-Fi standardında internet bağlantısı sağlayan bir modem olarak görev yapıyor. İçeriğinde 4 adet 5dbi seviyeli dahili anten bulunduran cihaz, totalde 1200 Mbps teorik internet hızına ulaşabiliyor. 5 GHz frekans bandı üzerinden bağlı olduğu cihazlara 867 Mbps'lik şerit ayıran modem, 2.4 GHz frekans bandı için de 300 Mbps'lik alan ayırmış durumda.
Cihazın arkasında 4 adet Ethernet portu yer alıyor. Ayrıca buraya bir USB 2.0 portu da yerleştirilmiş. Böylece ağa dahil etmek istediğiniz yazıcı ve depolama cihazlarınız varsa, bu yolla bunu sağlayabiliyorsunuz. Bu alanda yine WPS ve Wi-Fi'yı açıp kapatabileceğiniz tuşları da bulabiliyorsunuz.
Zyxel VMG3625-T50B, tasarım olarak dikey şekilde yerleştirilen bir modem. Düz beyaz rengiyle güzel görünen cihazın LED ışıklandırmaları da ön yüzde yer alıyor. Bu LED ışıklandırmaları üzerinden cihazın bağlantılarının ne durumda olduğunu kontrol edebilirsiniz.
Modemin kurulumunu ise standart olarak 192.168.1.1 adresini takip ederek yapıyorsunuz. Türkçe arayüz üzerinden kurulumu tamamladıktan sonra da kullanmaya hazır hale geliyor.
Zyxel VMG3625-T50B'ni bir süredir kullanıyoruz ve genel olarak ortalama performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Evin salonuna kurduğumuz Zyxel VMG3625-T50B, bu oda içinde iyi bir sinyal gücü sağlıyor. Sinyal gücünü bir sonraki odaya da ulaştırabilen cihaz, iş 2'inci odaya geldiğinizde ise sinyal kalitesinde hatırı sayılır ölçüde düşme yaşıyor. O nedenle eğer eviniz uzunlamasına bir koridorla uzuyor veya pek çok duvarla bölünüyorsa, bu cihazdan verim alabilmek için menzil genişleticiye ihtiyaç duyabilirsiniz.
Sonuç
Sonuç olarak Zyxel VMG3625-T50B, ortalama bir performans sunduğunu gözlemlediğimiz çok da çekici bir ürün olmuyor doğrusu. Küçük ev tipleri için ise tercih edilebilir; modemin yakın çevresinde iyi bir performans sergiliyor, ancak evin diğer odalarına menzili ulaştırmakta güçlük çekiyor. Bu alanda çeşitli alterantifler var, onları da değerlendirmenizi öneririz. Zyxel VMG3625-T50B'nin fiyatı ise 450 TL dolaylarında.
CHIP Online Notu: %70
+ Güzel tasarım
+ Kompakt evlere uygun performans
+ 802.11ac desteği
+ USB portu desteği
- Daha performanslı rakipleri var
- Menzil gücü
Zyxel VMG3625-T50B Teknik Özellikleri
- Standart IEEE 802.11 a/n/ac
- Arabirim LAN (4 adet), WAN
- Frekans 2.4 GHz, 5 GHz
- Anten 4 adet (dahili)
- Bağlantı Hızı 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2.4 GHz)
Zyxel VMG3625-T50B Alternatifleri Neler?
Zyxel VMG3625-T50B'ye alternatif olarak TP-Link Archer VR300 modelini de değerlendirebilirsiniz.
Kimler Zyxel VMG3625-T50B Satın Almalı?
Zyxel VMG3625-T50B, 2+1 kompakt boyutta evler için uygun bir çözüm olabilir.
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