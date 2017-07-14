Yeni Moto Telefonların Donanınları Belli Oldu

Motorola'nın sıradaki güçlü telefonlarının teknik yetenekleri, hız testlerinde ortaya çıktı!

Yeni Moto Telefonların Donanınları Belli Oldu

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