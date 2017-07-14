Yeni Moto Telefonların Donanınları Belli Oldu
Motorola'nın sıradaki güçlü telefonlarının teknik yetenekleri, hız testlerinde ortaya çıktı!
Motorola bu yıl için zaten bir kaç telefon açıklamış olmasına rağmen, şirketin hala yüksek seviye telefonlar açıklaması da bekleniyor. Üç yeni AnTuTu benchmark listesi şirketin sırada nasıl telefonlar beklettiği hakkında ilginç bilgiler sunuyor. Bu benchmark listesinde model numarası XT1650 olan bir cihaz sızdı. Bu model numarası geçen yıl piyasaya sürülen Moto Z'ye ait. Bu yüzden markanın var olan modelleri ile yeni işlemciler denediği düşünülüyor.
Benchmark listesi ayrıca Moto Z2 ve tahminen Moto Z2 Force'u listeliyor. Moto Z2, Quad HD ekran, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 12MP arka kamera ve 5MP ön kameraya sahip. Bunun yanında cihaz Android 7.1.1 ve 8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemciye sahip.
Model numarası XT1789-05 olan cihaz ise Moto Z2 Force olduğu söyleniyor. Moto Z2 ile aynı işlemciye sahip olan telefon, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip. Şimdilik iki cihazın da ekran boyutu bilinmiyor, ancak söylentiye göre iki telefon da 5.5-inç AMOLED ekrana sahip.
TX1650, Moto Z2 ile aynı donanıma sahip gibi görünüyor, bu da markanın prototip testleri gerçekleştirdiğine işaret ediyor.
25 Temmuz'da bir açılış etkinliği düzenleyecek olan şirketin bu amiral gemilerini o gün açıklanması bekleniyor. Moto'nun bu yılki telefon kataloğu oldukça zengin; Moto G, Moto E ve Moto C serileri geniş bir ilgi ve bütçe aralığına hitap ediyor.
Ali Ruhi Öztürk
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