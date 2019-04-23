Yeni Moto Z4 Sızıntısı Kafa Karıştırdı!
Yeni bir Moto Z4 sızıntısı, daha önceki iddiaların tam tersini söyleyerek kafaları karıştırdı!
- Levent Öztürk
Yeni bir sızıntıya göre Moto Z4, orta seviye bir Snapdragon 675 çipine sahip olacak. Ancak bu söylenti, geçtiğimiz Kasım ayında Moto Z4 olduğu iddia edilen "Motorola Odin" kod adlı telefon hakkında ortaya çıkan söylentileri tersler durumda. Bu söylentiler, sıradaki üst seviye Moto cihazı olabilecek olan bu telefonun, Samsung Galaxy S10 ile tanınan bir Snapdragon 8150 (şu anda Snapdragon 855 olarak biliniyor) çipine sahip olacağını söylüyordu.
Tabii ki bu sızıntı, GSM Arena'nın daha önceki bir haberinde Snapdragon 675'e sahip olacağını söylediği Moto Z4 Play'den bahsediyor da olabilir ve bu durum, Play'in genel olarak daha düşük özellikli, daha ucuz rolüne uygun olacaktır. Bu teorideki tek sorun ise yeni sızıntının 6.4 inç ekrana sahip olan bir telefondan bahsediyor olması ve Moto Z4 Play'in daha önceki haberlerde 6.22 inçlik ekrana sahip olacağının söylenmesi.
Ancak ana Moto Z serisinin bu çipe sahip olması da oldukça garip görülebilir. Bir önceki Moto Z3 çok etkileyici bir cihaz olmasa da, eski ama güçlü Snapdragon 835 çipi bu telefonu orta seviye fiyatı ile oldukça iyi bir seçenek yapıyordu. Eğer Moto Z4 orta seviye bir çip ile sunulursa, artık o kadar değerli bir cihaz olmayacaktır.
Asıl soru ise Snapdragon 675'in 835 kadar iyi bir şekilde 5G desteği sunup sunamayacağı. Qualcomm'un kendi sayılarına göre bile 675'in en üst indirme hızı (600Mbps) 835'e göre (1Gbps) düşük durumda.
Ayrıca bu sızıntıda, hem Moto Z4'ün hem de Z4 Play'in 48MP arka kameralar ile sunulacağı belirtilmekte ve bu da Moto Z3'ün 12MP arka kamerasına göre oldukça büyük bir sıçrama...
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