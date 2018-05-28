Yeni Mustang'ten Yeni Bir Görüntü Daha...
Ford Mustang'in en yeni modelinden, çok fazla detay sunmasa da, yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.
Her ne kadar Ford, gelecek için crossover'lar ve elektrikli araçlara odaklansa da, simgesel Mustang yerini korumaya devam ediyor. ABD'li otomotiv devi, 700'ün üzerinde beygirgücü ile önümüzdeki yıl piyasaya sunmayı planladığı Shelby GT500'ün tanıtım görüntülerini yayınlamaya başladı.
Ford, yeni GT500 için planlarını Ocak ayında resmi olarak doğrulamıştı ve aracın ilk gizemli görüntüsünü Mart ayında sunmuştu. Motor Trend tarafından en son sayısı için istenen yeni görüntü ise coupe'nin üstten görüntüsünü sunuyor ve havalandırmalı motor kapağı, geniş tamponları ve devasa arka spoiler'ı net bir şekilde görülebilir.
Fordun yeni nesil Mustang'i hakkında henüz daha fazla bilgimiz olmasa da, beklentilerin altında kalmayacağı kesin. Sonuç olarak firmanın şu andaki Shelby sürümü olan GT350, favori spor arabaların üst sıralarında yer alıyor ve yeni modelin daha da etkileyici olması bekleniyor...
Levent Öztürk
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