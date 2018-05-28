Yeni Mustang'ten Yeni Bir Görüntü Daha...

Ford Mustang'in en yeni modelinden, çok fazla detay sunmasa da, yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Yeni Mustang'ten yeni bir görüntü daha...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

9 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Nokia'nın Yeni "Charged Up" Telefonu Geliyor
"Frida'nın Yüzleri" Ziyarete Açıldı!
Sony, PS1 Classic Üzerinde Çalışıyor Olabilir mi?
Detroit: Become Human İncelemesi
Solo: A Star Wars Story'den İlk Rekor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir