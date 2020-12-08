Yeni nesil AX1800 Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi: TP-Link Deco X20 İncelemesi

Wi-Fi 6 bağlantı teknolojisi artık iyiden iyiye yaygınlaşmaya başladı. Yeni çıkan pek çok akıllı telefonda da yerleşik olarak bulunan bu özellik, dizüstü bilgisayarlara da katılmış durumda. Çıkacak yeni ürünlerle de bu ağ kalabalıklaşmaya başlayacak. Elbette bu yeni nesil ağ teknolojisinden faydalanmanız için gerekli olan önemli parça, kuşkusuz bu bağlantıyı sağlayacak Wi-Fi 6 içeren bir modem veya router olacak. Bunlardan en yeni seçenek ise TP-Link'ten geliyor. Deco X20 isimli cihaz, tüm ev Mesh Wi-Fi 6 sistemi olmasıyla komple bir çözüm niteliği taşıyor.
Daha önce de sizlere bir evi nasıl Mesh sistem kullanarak baştan başta internet ile donatabileceğinizi uygulamalı olarak anlatmıştık. Benzer konu Deco X20 için de geçerli durumda. Zira bu paket de 3 cihaz ile beraber geliyor ve bu 3 cihaz evin farklı noktalarından birbirleriyle konuşabiliyor ve çevredeki ölü bölgeleri kaldırarak, performans düşmeksizin yüksek hızda veri transferi sağlayabiliyorlar.
Deco X20, çift bant desteği gösteriyor ve toplamda 1800 Mbps'e varan teorik hız sağlayabiliyor. Bu total tablo, 5GHz bantta 1021 Mbps, 2.4 GHz bantta ise 574 Mbps olarak şeklinde ayrışıyor. MU-MIMO teknolojisinin yer aldığı cihazda ayrıca OFDMA teknolojisi de mevcut. MU-MIMO, Multi User, Multi In, Multi Out şeklinde açılırken, bunun da Çoklu Kullanıcı - Çoklu Giriş, Çoklu Çıkış ile birlikte aynı anda çok sayıda kullanıcının download ve upload ihtiyacını karşılayabildiğini daha önce de anlatmıştık.
OFDMA teknolojisi ise, Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklama anlamına geliyor ve bu da çok sayıda taşıyıcı frekans ile dijital verilerin kodlama yöntemini uyguluyor. Daha yalın şekilde açıklayacak olursak bu cihaz, kendisine bağlı olan kullanıcıların veri akış ihtiyacını ve aciliyetini kendisi ölçüp tartıyor ve bant genişliğini buna uygun şekilde ayarlıyor. Özellikle pek çok cihazın bağlı olduğu, yoğun kullanımlarda bu senaryo pratikte çok işe yarıyor. Bu arada Deco X20'e toplam 150 cihazın bağlanabileceğini de söyleyelim.
Deco X20'nin kurulumu ise çok basit. Deco uygulaması üzerinden adım adım 3 cihazın da kurulumunu kolay şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yapacaklarınız size uygulama üzerinden yalın şekilde anlatılırken, kurulum sonrasında gerekli tüm geniş ayarları da yine bu uygulamadan halledebilmeniz mümkün.
Deco X20, 512 MB RAM içeriyor ve ayrıca işlemci olarak da Qualcomm'un 4 çekirdekli CPU'sunu kullanıyor. Sahip olduğu WiFi 6 desteğinin yanı sıra özellikle akıcı bir 4K video deneyimi için gerekli donanım takviyesini de böylece taşıyan cihazda, aktif kullanımda performans daha önce incelediğimiz Deco modellerine göre elbette daha yüksek olarak karşımıza çıkıyor.
Daha önce hem Deco M9 Plus hem Deco M5 modellerini inceleme fırsatı bulmuştuk. Bu yeni modelinde elbette yeni özellikler ile beraber çıtayı yükselten TP-Link, öte yandan bir üst segment için de Deco X60 modelini sunmuş durumda. Burada tabii ki ihtiyacınıza göre bir seçenek belirleyeceksiniz, ancak Wi-Fi 6 desteği ve yüksek performans arıyorsanız Deco X20 gayet yeterli olacaktır.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek Deco X20, hem kullanım hem performans olarak harika bir Wi-Fi sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Geniş veya katlı ev tipi kullanımları gibi, güvenilir performans sağlamak isteyen ofisler için de oldukça işlevsel olacak olan Deco X20, selef modellere göre daha hızlı, daha güçlü ve elbette tahmin edebileceğiniz gibi daha pahalı bir ürün. Deco X20'in fiyatı ise şu an 3097 TL.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %91
+ Üst seviye performans
+ 150 cihaza kadar destek
+ Kurulum ve kullanım kolaylığı
+ Ürün başına ikişer Gigabit Ethernet portu
- Fiyat
TP-Link Deco X20 Teknik Özellikler
- Standart IEEE 802.11 a/n/ac/ax
- Arabirim 2 x Gigabit Ethernet
- Frekans 2.4 GHz, 5 GHz
- İşlemci Qualcomm CPU Anten 4 adet (dahili)
- Bağlantı Hızı 1201 Mbps (5 GHz), 574 Mbps (2.4 GHz)
- Buton Reset
- Boyutlar 110 x 110 x 114
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