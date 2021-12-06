Yeni nesil Opel Astra 2022'nin ilkbahar aylarında Türkiye'de!

Yeni nesil Opel Astra 2022'nin ikinci çeyreğinde Türkiye'de olacak. Peki yeni nesil Opel Astra'nın tasarımı nasıl? Özellikleri ve detaylar belli oldu.

Yeni nesil Opel Astra 2022'de Türkiye'de!

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