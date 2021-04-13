Yeni Nesle Özel, Yeni Nesil Aksesuarlar: PS5 PULSE 3D Wireless İnceleme

PlayStation 5 bir süredir hayatımızda ve artık iyiden iyiye huyuna suyuna alışmaya başladık. Yeni nesil konsollar önceki nesiller kadar devrimsel özellikler sunmuyor belki ama PlayStation 5, bu konuda söyleyecek şeyleri olan bir konsol.
DualSense gibi şimdiye kadar üretilmiş en harika kontrolcüyü tasarlamış olmaktan tutun da süper hızlı SSD'nin hayatımızda neleri değiştirebileceğine kadar pek çok başlığı, bu bağlamda saymak mümkün. Bu başlıklardan birisi de yeni konsolun sahip olduğu Tempest 3D AudioTech ses donanımı olurken, Sony bunun oyun deneyimimize ciddi katkı yapacağını iddia ediyor. Elbette bunun için Tempest 3D Audio destekli bir kulaklığa da ihtiyacınız var, Pulse 3D de tam bu noktada devreye giriyor.
PlayStation Türkiye ekibi tarafından elimize ulaşan aksesuar kitinin en dikkat çekici ürünü Pulse 3D Wireless kulaklık olsa da, kutudan yalnız çıkmadığını da söyleyelim. Elimizdeki kit içinde bu kulaklığın yanında PlayStation 5 kamerası ve medya kumandası da yer alıyor. Bugün tüm bu cihazlar hakkında uzun uzadıya konuşacağız. Ama önce sözü Pulse 3D ile açmak istiyoruz.
PlayStation 5 Pulse 3D Wireless
Pulse 3D'nin tasarımı PlayStation 5'ten fena halde esinlenmiş ve daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Damla şeklindeki tasarım son derece şık ve akıcı. PS4'ün kablosuz kulaklığı ile kıyasladığımızda, elinize aldığınız anda olumlu değişiklikler görmeniz mümkün.
Peki, ne gibi? Bu konuyu hemen açalım. PS4 Wireless Headset her ne kadar beklenmedik derece net ve temiz bir ses performansı sunsa da malzeme kalitesi anlamında çok az kişinin beğenisini kazanabilmişti. Pulse 3D'de plastik bir malzeme kullanılmış ancak dokunduğunuzda son derece premium hissettiriyor. Kullanılan malzeme kalitesi yüksek ve işçilik üst düzey. Suni deriden kulak yastıkları kulağa iyi oturuyor ve başınız çok büyük değilse gayet konforlu bir deneyim yaşamanız olası.
Sony bu modelde kulaklık köprüsü yanında bir de gerdirme bandı kullanmış. Bu sayede kulaklık başınızda son derece stabil duruyor. Oyunlarda korkup yerinizden zıpladığınızda falan kusursuz şekilde yerinde kalıyor. Bu arada Pulse 3D 295 gram ağırlığında, iri görüntüsüne bakınca oldukça hafif bile denilebilir doğrusu.
Sol taraftaki sürücünün üzerinde tüm kontrollere ulaşabilmek mümkün. Açma kapama düğmesi, mikrofon mute düğmesi, ses seviyesi, monitoring ve chat / oyun ses ağırlığını değiştirme gibi kontroller mevcut.
PlayStation 5 Pulse 3D Wireless Özellikleri Neler?
Peki, teknik tarafta işler nasıl? Pulse 3D dahili Bluetooth bağlantıya sahip değil, gecikme sürelerinin düşmesi ve ses kalitesinin artması adına Wireless bağlantı tercih edilmiş. Kutusundan bir adaptör çıkıyor ve bunu PlayStation 5'in USB portuna taktığınız anda kullanıma hazır hale geliyor.
Kulaklıkta ANC, yani Aktif Gürültü Engelleme desteği bulunmuyor. Ancak onun yerine az sonra daha detaylı olarak performansından bahsedeceğimiz Tempest 3D Audio desteği var.
Sony'nin Tempest 3D Audio desteği bildiğiniz gibi sadece PS5'te ve bunu destekleyen bazı PS4 ve PS5 oyunlarında bulunuyor. Diğer taraftan bu adaptörü kullandığınızda, Pulse 3D'yi PlayStation 4 ve PC üzerinde kullanabilmenizin mümkün olduğunu da söyleyelim. Böylece PlayStation 5'e özel bir kulaklık değil, onu bilgisayar başında müzik dinlerken veya film izlerken de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca 3.5mm jack kullanarak kulaklığı Xbox kontrolcüsü üzerinden Xbox konsollarında bile kullanabilirsiniz. Kutusundan çıkan analog kablonun uzunluğu 1.25 metre, fazlasıyla yeterli. Sony gerçekten olağanüstü kapsayıcı davranmış bu konuda, tebrik etmek gerek.
PlayStation 5 Pulse 3D Wireless Performansı Nasıl?
Peki, kulaklığın performansı nasıl? Öncelikle Tempest 3D Audio destekleyen oyun sayısı şimdilik bir elin parmakları kadar, bunu belirtelim. Optimizasyonu ve limitini bulması da zaman alacaktır. Pulse 3D'nin tiz-mid-bass dengesinde gösterdiği performans sanallaştırma ile birleşince ortaya son derece iddialı bir paket çıkmış. Neyin nereden geldiğini, ne kadar uzakta olduğunu yeterince başarılı bir şekilde oyuncuya aktarıyor kulaklık. Peki, söylendiği kadar devrimsel mi? Ben öyle hissetmedim açıkçası, ancak işini yaptığını söyleyebilirim. Elbette bu kulaklıktan daha fazla faydalanabilmek ve gerçek performansını görmek için Tempest 3D Audio destekli oyunların artması gerekecek. Bu bağlamda bir şey söylemek için beklemek gerek.
Peki, kulaklık müzikte nasıl? Müzik performansı konusunda da hiç fena iş çıkartmadığını belirtmem gerekiyor. Sahnesi arkası kapalı sürücülere sahip bir kulaklık için gayet tatmin edici, bazı düşük frekans basları kaçırabiliyor ama neticede bu kulaklıktan bir Sony XM3 performansı beklemiyoruz tabii ki. Ancak keşke bir EQ ayarı olsaydı diyenler olacaktır ancak flat ayarlarda da son derece başarılı bulduğumu belirteyim. Bu arada PlayStation 5'te oynadığımız bazı ritim oyunlarında da bir hayli havaya soktuğunu söylemek lazım.
Pulse 3D'nin üzerinde çift mikrofon yer alıyor. Multiplayer oyunlardaki performansı konusunda karşıya ses iletimi gayet net ve kaliteli. Ayrıca oyun ve chat / oyun ses ağırlığını değiştirme kontrolü de işini iyi yapıyor. Ancak ses kesme performansı vasat kalmış doğrusu. Karşıdaki arkadaşlarınız odada birbirini kovalayan kedilerinizin çıkarttığı gürültü gibi sesleri duyabiliyorlar.
Öte yandan kulaklığın içeriye bir miktar ses kaçırdığını ancak dışarıya sızdırdığı ses miktarının ise oldukça düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Gelelim batarya konusunda. Sony bu modele 12 saatlik pil ömrü biçmiş ve benim kişisel deneyimlerim de 11-13 saat arasında, yani rakamın makul olduğunu söylemek mümkün. Kulaklık şarj edilirken de beraberinde gelen USB-C kablosuyla şarj edilebiliyor, bu da iyi haber.
PlayStation 5 HD Kamera Özellikleri Neler?
Evet, Pulse 3D'den bolca bahsettik. Şimdi gelelim diğer 2 cihaza. Dediğimiz gibi PlayStation 5 için PS5 HD kamera ve medya kumandası da ülkemizde satışa çıktı.
PS5 HD kamera ve medya kumandası da tasarımıyla PlayStation 5 ile son derece uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. Önce PS5 HD kameradan sözü açacak olursak, herhangi bir capture kart kullanmadan direkt olarak PlayStation 5 üzerinden yayın yapmayı düşünüyorsanız, bu kameranın işinize çok yarayacağını söyleyebiliriz. Çok kolay şekilde kullanılabilen bu kamerayı PS5'e bağladıktan sonra, ilk yapmanız gereken arabirimden ayarlamaları yapmak olacak. Akabinde de hemen yayınlara başlayabiliyorsunuz.
1920x1080 çözünürlüğünde ve 60 kare kayıt alabilen PS5 HD kamera, üzerinde yine çift lens bulunduruyor. Böylece hem arka plan derinliğini sağlayabilen hem de sizi oyuna iyi şekilde aktarabilen kamera ile kendinizi oyun ekranının bir köşesine iliştirebiliyorsunuz. Ayar ekranında nasıl görüneceğinizi seçebiliyor, kamera ekranının şeklini ve boyutunu belirleyebiliyor ve diğer görüntü ayarlarını da yapabiliyorsunuz.
Genel performansıyla gayet tatmin edici bulduğumuz PS5 HD kamera, eğer akşamları biraz karanlıkta yayın yapacaksanız ise, muhakkak bir ek ışığa ihtiyaç duyuyor. Biraz daha iyi bir ışık sensörüne sahip olsa daha iyi olabilirdi. Ancak bir yayıncı iseniz her halükarda zaten bir ışığa ihtiyacınız olacak.
PlayStation 5 Medya Kumandası Özellikleri Neler?
Bir diğer aksesuar olan PlayStation 5 Medya Kumandası ise DualSense'i biraz da olsa rahat bırakmak isteyenlere hitap ediyor. Bu uzaktan kumanda yoluyla arayüzde dolaşabiliyorsunuz. Ancak elbette bu daha çok, PlayStation 5'in medya içerikleri bölümünde rahat dolanmak isteyenlere özel bir cihaz.
Biliyorsunuz, Sony, PlayStation 5'te Oyunlar ve Medya İçerikleri kısımlarını arayüzde sekmeler halinde ayırdı. Medya İçerikleri kısmında Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ ve Spotify gibi medya içeriklerini tek başlık altında toplayan Sony, bu uzaktan kumanda ile de kolay erişim imkanı tanıyor.
Alttaki PS butonuna basarak hızlıca konsolu açabiliyor ve sonrasında da üzerindeki direkt atanmış Disney+, Spotify, YoUTube ve Netflix tuşları ile bu platformlara girebiliyor ve böylece bu medyalarda rahatlıkla dolaşabiliyorsunuz. Üzerinde oynat/duraklat, hızlı ileri ve geri gibi fonksiyon düğmeleri de bulunan kumandanın ergonomisi de gayet başarılı olmuş.
Sonuç
Evet, PlayStation 5'ten sonra artık aksesuarları da piyasaya çıktı ve şu an bulunabiliyor. Bu cihazların fiyatlarını da söyleyelim. PlayStation Pulse 3D Wireless kulaklık şu an 1100 TL fiyatla piyasada mevcut durumda. Evet, bu fiyat PS4 kablosuz kulaklığın neredeyse iki katı kadar ancak beraberinde gelen teknolojik yenilikleri ve ileride sağlayacaklarını da göz önüne almak gerekiyor. Diğer cihazlar olan PS5 HD kamera 500 TL ve PS5 Medya Kumandası ise 300 TL civarında bir fiyatla piyasada mevcut.
Evet, bu cihazlarla beraber PlayStation 5'in yanına arkadaşlarını da koyan Sony, son derece başarılı bir işe imza atmış ve bütçesi olanların da memnun kalacağı bir ürün yaratmış. Artık gözümüz kulağımız bir diğer önemli aksesuar olan PlayStation 5 için özel olarak geliştirilecek PSVR'da.
CHIP Online Notu: %88
+ Son derece şık tasarım
+ Başarılı oyun ve müzik performansı
+ Kaliteli mikrofon
+ Çoklu platform desteği
+ Pratik kullanım
- EQ ayarları yok
- Tempest 3D Audio'nun zamana ihtiyacı var
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