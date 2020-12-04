Yeni NVIDIA 3000 Serili Excalibur Oyun Bilgisayarı Satışta!

Oyun dünyasının en son teknolojilerini kullanıcıları ile buluşturan Excalibur Oyun Bilgisayarı, NVIDIA GeForce RTX 3000 serisinin tüm modellerini, E600 modeli ile satışa sunuyor. NVDIA'nın dün tanıttığı 3060 Ti ekran kartını da çok yakında kullanıcı ile buluşturacak olan Excalibur, güçlü performans arayan oyuncular ve profesyoneller için yepyeni bir kullanıcı deneyimi vadediyor.