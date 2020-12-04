Yeni NVIDIA 3000 Serili Excalibur Oyun Bilgisayarı Satışta!

Masaüstü oyun bilgisayarlarının güçlü üyesi Excalibur E600, oyun tutkunlarının merakla beklediği NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080, 3070 ve en yeni model olan 3060Ti ekran kartlarını bir çok konfigürasyon seçeneği ile kullanıcı ile buluşturmaya devam ediyor.
Oyuncular ve içerik üreticileri için üst düzey performans sunmayı vadeden GeForce RTX™ 3000 Serisi GPU'lar en gerçekçi ışın izleme özellikli grafikler ve son teknoloji yapay zekâ özelliklerine sahip. Bir önceki RTX 2000 serisine göre RTX 3000 serisinde kullanılan 2. Nesil RT ve 3. Nesil Tensor çekirdekleri, iki kat fazla işleme hızı sağlıyor. Gerçek zamanlı ışın izleme ile popüler oyunları daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçi bir şekilde deneyimlemeye ve yapay zeka destekli DLSS ile performansı doruklarda hissetmenizi sağlıyor.
Yapay Zekâ Hızlandırması:
Çığır açan bir yapay zekâ teknolojisi olan ve NVDIA tarafından geliştirilen DLLS teknolojisi, yapay zekâ işlemlerine ayrılmış tensör çekirdeklerini kullanarak görsel gerçekçiliği yepyeni bir düzeye taşıyor. DLSS, oyunlarınızda kare hızlarını artırıp güzel ve keskin grafikler oluşturmak için derin öğrenme sinir ağının gücünden yararlanır. Ray Tracing ayarlarını en üst düzeye çıkarmak ve çözünürlüğü artırmak için gereken yüksek performansa da sahip olursunuz.
Ayrıca kusursuz ve takılmayan canlı yayın akışıyla yeni nesil donanım tabanlı enkodlama ve dekodlama bir araya gelerek en iyi anlarınızı ayrıntılı bir biçimde göstermenizi sağlar. Ray Tracing ayarlarını en üst düzeye çıkarmak ve çözünürlüğü artırmak için gereken yüksek performansa da sahip olursunuz.
Yaratıcı Projeler, Kusursuz Canlı Yayınlar ve Oyunlar
GeForce RTX 30 Serisi GPU'lu Excalibur E600 sayesinde yaratıcı projeler artık daha kolay. En popüler yaratıcı uygulamalarda yapay zekâ hızlandırması sunarken, karmaşık üç boyutlu sahneleri işlemenize, 8K video düzenlemenize veya en iyi kodlama ve görüntü kalitesiyle canlı yayın yapmanızı sağlar.
Takipçi kitlenize her zaman en iyi şekilde ulaşabilmeniz için ihtiyacınız olan performansı ve görüntü kalitesini sağlayan GeForce RTX 30 Serisi GPU'lar yeni nesil donanımı ile en iyi anlarınızı ayrıntılı sergileyebilirsiniz.
GeForce RTX 30 Serisi GPU'lu Excalibur E600 ile, oyun alanınızı ev stüdyosuna dönüştürerek, yapay zekayla geliştirilmiş ses ve video ile canlı yayınlarınızı, sesli sohbetlerinizi, oyunlarınızı ve video konferans görüşmelerinizi bir üst seviyeye taşır.
Birbirinden farklı konfigürasyon seçenekleri ve ekran kartı opsiyonlarıyla kendinize özel bilgisayarı tasarlayabileceğiniz Excalibur E600 oyun ve iş dünyasında kesintisiz performans sunmayı vadediyor. Ürün ile ilgili tüm yeni konfigüsyon seçeneklerine https://www.casper.com.tr/excalibur-e600 adresinden ulaşabilirsiniz.
Excalibur E600 Oyuncu Masaüstü Bilgisayarı ile beraber satın alabileceğiniz GeForce RTX™ 3000 Serisi GPU'lar :
|
GIGABYTE GeForce RTX™ 3090 GAMING OC 24G
|
24GB GDDR6X 384bit
|
GIGABYTE GeForce RTX™ 3080 EAGLE OC 10G
|
10GB GDDR6X 320bit
|
GIGABYTE GeForce RTX™ 3070 GAMING OC 8G
|
8GB GDDR6 256bit
|
GIGABYTE GeForce RTX™ 3060Ti GAMING OC 8G
|
8GB GDDR6 256bit
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın