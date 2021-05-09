Yeni OPPO Reno5: Değişen Renklerin Hikayesi

Reno serisine özgü bir yaklaşım olarak modayı teknolojiyle birleştiren OPPO, yeni Reno5'in parlak gümüş seçeneğindeki değişen rengi ile genç kullanıcıların moda zevklerine uyacak en iyi tercih olacak.