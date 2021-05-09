Yeni OPPO Reno5: Değişen Renklerin Hikayesi

OPPO, ürettiği modellerde sektör lideri teknolojik inovasyonlar sunarken aynı zamanda tasarımda da estetik konseptler uygulamaya kendini adadı. Reno serisine özgü bir yaklaşım olarak modayı teknolojiyle birleştiren OPPO, yeni Reno5'te bir kez daha modaya yön veren benzersiz bir yaklaşım ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Reno5, arka kapakta değişen rengi ile genç kullanıcılara her duruma göre farklılık gösterebilen moda zevklerine uyacak en iyi seçeneği sunuyor.
Renk: OPPO stilinin ortak dili
OPPO'nun akıllı telefon ürünlerinin son on yıldaki gelişimine baktığımızda, benzersiz renk ve malzeme ile olağanüstü işçiliğe sahip ürünler görüyoruz. Örneğin, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid iş birliğiyle oluşturulan OPPO R15 Nebula Special Edition'da arka kapaktan telefonun kenarlarına doğru kayan entegre bir kırmızı-mavi gradyan bulunuyordu. OPPO Find X, farklı aydınlatma altında bakıldığında akan renklerin güzelliğini ortaya çıkaran, telefonun kenarlarından ortaya doğru uzanan bir gradyan efektine sahipti. Galaktik Mavi rengindeki OPPO Reno4 Pro ise, parlak görsel etki ve mat bir his sunan milyonlarca minik kristalle parlayan bir akıllı telefon olarak öne çıktı.
Diamond Spectrum çeşitli renklerde görünüm sunuyor
Parlak gümüş rengindeki Reno5, göz kamaştırıcı şekilde parlayan yeni bir yüzeye sahip. Parlak gümüş seçeneğinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, farklı açılardan bakıldığında binlerce rengi yansıtabilmesi olarak öne çıkıyor. Renklerin her biri kendine özgü ve hayat dolu bir şekilde ışıldıyor.
Reno5 modelinin arka kapağında değişen renk etkisini elde etmek için OPPO, sektörde ilk kez Diamond Spectrum uygulamasını kullandı. Üç farklı katmandan oluşan Diamond Spectrum işleminde, PICASUS Film zengin renkler sağlarken Fresnel Lens Dokusu kırılmayı artırarak renk efektini daha zengin ve daha çeşitli hale getiriyor; Yansıtıcı İndiyum Kaplama ise renklerin göz kamaştıracak kadar parlak olmasını sağlıyor. Üç katman birlikte çalışarak bu parlak ve renkli efekt yaratılıyor. Diamond Spectrum işleminin katmanlı ve karmaşık yapısına rağmen, Reno5'in arka kapak filminin kalınlığı (arka kapak malzemesinin kendisi hariç) 0,125 mm'ye inceltildi. Bu da telefonun ince ve hafif olmasını sağladı.
Işıltılı ve mat: Geliştirilmiş Reno Glow etkisi
Diamond Spectrum sürecinden sonra, geliştirilmiş Reno Glow etkisiyle Reno5 modelinin parlak gümüş rengine son dokunuşlar yapıldı. Hassaslaştırılmış lazer işleme teknolojisi kullanan Reno Glow, telefonun arka kapağında daha hassas bir dokunuşla ek bir ışıltılı görsel efekt oluşturdu ve sürekli değişen renklere daha fazla parlaklık kattı. Benzersiz Reno Glow efekti ayrıca, Reno5'in arka kapağında özel bir mat doku oluşturarak parmak izi tutmayan bir kullanım deneyimi sunuyor.
OPPO'nun teknoloji ve modayı mükemmel bir şekilde birleştirmedeki keşfini ve uzmanlığını yansıtan Reno5, kullanıcılarına sade, özgün, hayat dolu ve olağanüstü bir deneyim sunmayı hedefliyor.
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