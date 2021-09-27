Yeni Pil Teknolojisi, 1 Hafta Dayanan Telefonları Gerçek Yapabilir!

Independent'ın bir haberine göre, California San Diego Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, enerji yoğunluğunu büyük ölçüde artırabilecek lityum iyon piller üzerinde bir atılım gerçekleştirdiler. Grafit anotlar yerine silikon anotların kullanılmasının enerji yoğunluğunu on kat artırabileceği zaten biliniyordu, ancak şimdiye kadar kullanılamayacak kadar dengesiz oldukları düşünülüyordu.
Araştırmacılar, sıvı elektroliti çıkarırlarsa ve bunun yerine sülfit bazlı katı elektrolit kullanırlarsa, dengesizlik sorunlarının üstesinden gelebileceklerini keşfettiler. Şu anki hali ile pil, oda sıcaklığında %80 pil sağlığı ile 500 kez şarj edilebiliyor. Habere göre, Unigrid Battery adlı bir firma, yeni teknolojiyi lisansladı ve ticari kullanım için daha da geliştirecek.
Araştırmanın başyazarı ve Unigrid Battery'nin kurucusu Darren Tan, gelişme hakkında şunları söyledi: "Bu pil düzeni ile silikon gibi izin verilen anotları kullanan katı hal piller için yeni bir alan açıyoruz. Katı hal silikon yaklaşımı, geleneksel pillerdeki birçok sınırlamanın üstesinden gelebilir. Özellikle şebeke enerji depolaması için daha yüksek hacimsel enerji, daha düşük maliyetler ve daha güvenli piller için pazar taleplerini karşılamak için bize heyecan verici fırsatlar sunuyor."
Yeni teknoloji ile elektrikli araçların menzillerini önemli ölçüde genişlettiğini görebiliriz ve eğer akıllı telefonlara sığacak kadar küçültülebilirse, o zaman bir hafta boyunca şarj edilmesine gerek olmayacak piller ile karşılaşmamız mümkün...
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