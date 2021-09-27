Yeni Pil Teknolojisi, 1 Hafta Dayanan Telefonları Gerçek Yapabilir!

Geliştirilen yeni Lityum-İyon pil teknolojisi, pek çok sorun için önemli bir çözüm olabilir. Elektrikli araçların menzili artabilir, 1 hafta boyunca şarja ihtiyaç duymayan telefonla gerçek olabilir.