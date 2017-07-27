Yeni Pixel 2 XL Görüntüsü Önemli Bir Eksik Gösteriyor!
Yeni ortaya çıkan Google Pixel 2 XL görüntüsünde, önemli bir eksik dikkat çekiyor!
Google'ın Pixel ve Pixel XL serisine getireceği yeni telefonlar hakkında heyecanlandırıcı haberler duyuyorduk. Eğer ilk sızan tasvire inanacak olursak Pixel 2 XL, tanıdık stili ve modern tasarım unsurlarıyla beklememize değen bir telefon olacak. Ancak yeni bir tasvir görüntüsü bu beklentileri biraz karıştırmış durumda. Yeni görüntüde, cep telefonunun önemli bir özelliği eksik görünüyor.
Fabrika CAD tasarımları baz alınarak yapılan yeni tasvir isabetli ise Google, cep telefonundaki kulaklık girişini ortadan kaldırmış. Bu nadir bir trend olmasa da, müşterilerden pek iyi geri bildirim alan bir trend değil.
Bunların hiçbiri kesinleşmiş bilgiler değil ve hepsi onaylanmamış, resmi olmayan bilgi sızıntıları. Yakın zamanda sızan bir kasa tasvirinde de kulaklık girişi vardı. Yalnız bu yeni tasarım geçmişte oldukça isabetli bilgiler sızdırmış bir kaynaktan, yani Pixel 2 XL geldiğinde gerçekten o istenen kulaklık girişine sahip olmayabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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