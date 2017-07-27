Yeni Pixel 2 XL Görüntüsü Önemli Bir Eksik Gösteriyor!

Yeni ortaya çıkan Google Pixel 2 XL görüntüsünde, önemli bir eksik dikkat çekiyor!

Yeni Pixel 2 XL görüntüsü önemli eksik!

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Yeni Pixel 2 XL Görüntüsü Önemli Bir Eksik Gösteriyor!

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