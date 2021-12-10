Yeni Pokémon'lar Arenaya Giriyor

The Pokémon Company International, Pokémon UNITE için yeni yıl kutlamalarına özel pek çok mevsimlik güncelleme duyurdu.

Yeni Pokémon'lar Arenaya Giriyor

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