The Pokémon Company International, Pokémon UNITE için yeni yıl kutlamalarına özel pek çok mevsimlik güncelleme duyurdu. Bu güncellemeler arasında yeni Shivre Şehri Kartopu Savaşı ve 15 Aralık 2021'de başlayıp 16 Ocak 2022'ye kadar sürecek, yeni yılın kutlanacağı oyun içi mücadeleler ve sürprizler de var.
Yepyeni Pokémon UNITE fragmanını buradan izleyebilirsiniz: https://youtu.be/zgjgdMQHG-4
Yeni Pokémon'lar Arenaya Giriyor—Tsareena ve Dragonite Yakında Pokémon UNITE'a Geliyor
Yeni yıl kutlamaları, Pokémon UNITE'ın sürekli genişleyen Pokémon listesine Tsareena'nın eklenmesiyle bugün başlıyor. Çok yönlü Pokémon Tsareena, Eğitmenlere yeni taktiksel fırsatlar ve yöntemler sunmanın yanında, Tropikal Tekme ve Çim Kayması gibi stratejik takım oyununa taze bir nefes getirecek yeni hareketlerle birlikte geliyor. Ayrıca oyuncular 31 Aralık 2021'e kadar oyuna girip, oyun içi postalarını kontrol ederek Tsareena'nın ücretsiz Unite lisansına sahip olabilecekler.
Eğitmenler ayrıca yeni oynanabilir Pokémon Dragonite'ın 20 Aralık 2021'de oyuna eklenmesiyle birlikte göklerde süzülebilecek. Daha fazla bilgi ve Dragonite'ın ilk bakışı için resmî Pokémon kanallarını takip edin.
Yeni Yıl Kutlamalarına Shivre Şehri Kartopu Savaşı ile Hazırlanın
15 Aralık 2021 - 16 Ocak 2022 arasında hızlı maçlarda nakavt olan Pokémon'lar kardan adama dönüşecek. Her ne kadar dondukları için hareket edemeseler de canlandırılmayı bekleyen kardan adamlar takım arkadaşlarıyla taktiksel bilgiler paylaşabilecek.
Dahası, oyuncular Teslimat Pokémon'u Delibird'ü yendiklerinde bir hediye kutusu alacak. Her hediye kutusunun içinde oyuncuların mevcut eşyalarının yerine geçecek bir adet rastgele maç eşyası olacak. Sürekli değişen ve tahmin edilemez karşılaşmalar ile oyuncuların dikkatlerini korumaları gerekecek.
Bahsettiğimiz yeni yıl kutlamalarına özel etkinliklerin yanı sıra, Shivre Şehri'nin merkezindeki vahşi Pokémon maç başladıktan iki dakika sonra Articuno'ya dönüşecek. Bu da oyunculara üstesinden gelmeleri gereken yeni bir zorluk sunacak.
Etkinlik sırasında Eğitmenler ve Pokémon'lar, yeni Hologiysiler ve moda eşyaları sayesinde dış görünüşleriyle de kutlama havasına girebilecekler.
Giriş Bonuslarını ve Özel Mücadeleleri Kaçırmayın
Shivre Şehri Kartopu Savaşı'nın yanı sıra yine 15 Kasım 2021 - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında Işıklandırma Mücadelesi de Eğitmenleri bekleyecek. Oyuncuların, lobide yer alan yılbaşı ağacını günlük görevlerden topladıkları ışıklarla (günde en fazla 100 adet) ve mücadele görevlerinden alacakları ışıklarla (mücadele görevi başına en fazla 750 adet) donatması gerekecek. Toplanılan ışıklar ile dekoratif eşyalar ve bonuslar açılabilecek. Bunlara 1 Günlük Sınırlı Lisans: Alolalı Ninetales, yeni Eğitmen moda eşyaları ve diğer yeni yıl temalı dekorasyonlar da dahil (her eşyayı açmak için farklı sayıda ışık gereklidir).
Ayrıca 24 Aralık 2021'den 6 Ocak 2022'ye kadar oyuncular kar tanelerini toplayıp mevsimlik sanat eserlerini tamamlayarak yeni Fotoğraf Mücadelesi'nin tadını çıkarabilecek. Kar taneleri, standart maçlar, hızlı maçlar, dereceli maçlarda ve Shivre Şehri Kartopu Savaşı'nda mücadele edilerek toplanabilir.
24 Kasım 2021'den 1 Ocak 2022'ye kadar oyuncular Pokémon UNITE'a giriş yaparak günlük hediyeler alabilecekler. Bu hediyeler içinde Aeos biletleri ve eşya geliştiricilerin yanında oyuncuların favorilerini seçebilecekleri sınırlı sayıdaki özel hediyeler de olacak.
Yeni yılı kutlamak için 2022'nin ilk üç gününde (1 Ocak'tan 3 Ocak'a kadar) oyuncular, oyundaki tüm Unite lisanslarına erişebilecek ve (dereceli maçlar hariç) oyundaki Tüm Pokémon'lar ile oynayabilecekler. Bu, yeni oyuncular ve oyuna geri dönen deneyimli oyuncuların, daha önce denemedikleri Pokémon'ları deneyerek yeteneklerini diğer oyunculara karşı sergilemeleri için mükemmel bir fırsat.
Gelecekteki Güncellemeler:
- Yeni Oynanabilir Pokémon—Tsareena: 9 Aralık 2021
- Shivre Şehri Kartopu Savaşı: 15 Aralık 2021 – 16 Ocak 2022
- Işıklandırma Görevi: 15 Aralık 2021 – 16 Ocak 2022
- Yeni Oynanabilir Pokémon—Dragonite: 20 Aralık 2021
- Giriş Bonusu Görevi: 15 Aralık 2021 – 1 Ocak 2022
- Fotoğraf Görevi: 24 Aralık 2021 – 6 Ocak 2022
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