Yeni RAM Rekoru Mikron'dan Geldi!
Micron'un Ballistix Elite DDR4 RAM'leri ile yeni bir dünya rekoru geldi!
- Ercan Uğurlu
RAM için yeni bir rekor daha geldi. Kısa bir süre önce ADATA'dan benzer bir duyuru görmüştük. ADATA'nın alt markası XPG'nin SPECTRIX D60G ile 5634 MT (megatransfer) performansı sağlanmıştı. Ancak çok geçmeden bu rekora bir cevap geldi. Yeni rekorun sahibi bellek üreticisi Micron.
Micron'un Ballixtix Elite DDR4 RAM'leri üzerinde yapılan testte, RAM kitine hız aşırtma uygulanmış ve bu süreçte soğutma için sıvı azot kullanılmış. Testte 8 GB'lık Ballixtix Elite DDR4 RAM'in ulaştığı hız 5729 MT/s olurken, bu yeni dünya rekoru olarak kaydedildi.
Test sisteminin omuriliğini Intel i7-8086K Coffee Lake işlemci ve Asus Maximus XI Apex anakart oluştururken, Micron'un Tüketici Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Teresa Kelley konuyla ilgili olarak: Ballistix ürün serimiz, oyuncuların, içerik yayıncılarının ve hız aşırtma meraklılarının istediği yüksek hız, düşük gecikme süresi ve hız aşırtma olanağını sunuyor," diyor.
Bakalım Micron'un aldığı bu sonuca ADATA'dan nasıl bir cevap gelecek.
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