Yeni Samsung Amiral Gemisi Galaxy S20 de Olmayabilir!

Beklediğimizden dokuz sene önce geleceği konuşulmaya başlanan Galaxy S20, yeni söylentilerle daha da ilginç bir hale büründü.
Yeni dedikoduya göre Samsung, 2020'de bir Galaxy S20e üretmeyecek. Firma bunun yerine seriyi Galaxy S20 ile başlatıp, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultrayı önümüze bırakacak. Benzer bir hamleyi Apple da yapmış, iPhone XR'nin yerine iPhone 11'i koymuştu. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ise daha yüksek fiyatlarla satışa sunulmuştu.
Hmmmmmmmmmm— Harmless Karl (@HarmlessKarl) December 30, 2019
S20? S20+? S20 Ultra? pic.twitter.com/adJexEcD47
Galaxy S10 serisi, Galaxy S10e'den Galaxy S10 5G'ye kadar uzanan toplam dört telefondan oluşuyor. 5G'li model daha sonra tanıtılsa da, bu telefonlara CES 2020'de görebileceğimiz Galaxy S10 Lite dahil değil.
S10'dan S20'ye atlanması sıra dışı bir hareket olsa da, daha önce benzer isimlendirmelere rastladık. Microsoft'un PlayStation 3 ile yarışırken Xbox 2 yerine Xbox 360 tanıtması, Apple'ın iPhone 9'u atlaması, yine Microsoft'un Windows 9'u atlayıp Windows 10'a geçmesi, bunun bazı örneklerinden.
Galaxy S serisinin dört telefondan üç telefona geçmesi de şaşırtıcı görünüyor, ancak bunun nedeni yeni tüm Galaxy S20'lerin 5G'yi destekleyecek olması olabilir. Böylece Galaxy S20 5G gibi bir telefona ihtiyaç kalmayacak.
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