Yeni Sekme Sayfasını Daha Faydalı Hale Getirin!
Web tarayıcınızın yeni sekme sayfasını daha faydalı ve verimliliği artırıcı bir hale getirmeye ne dersiniz?
Bugünkü modern web tarayıcılarının neredeyse hepsi, "yeni sekme" sayfasında sık kullandığınız web sayfalarına hızla ulaşmanızı sağlayan bağlantılar sunuyor. Bu, boş bir sayfa görmekten elbette daha iyi, ancak yeni sekme sayfasını çok daha işe yarar hale getirebilirsiniz.
Daha verimli olmak için hangi yöntemin etkili olduğunu bulmanız gerekiyor. Yani her öneri size uygun olmayabilir. Sık kullandığınız sitelerin karşınızda durmasına ihtiyacınız yoksa, bu sayfayı daha faydalı bir yere dönüştürebilirsiniz. Aşağıdaki web uygulamaları ve eklentiler, bunu yapmanızı sağlayacak.
1. Searf (Web)
Searf, kurulum sırasında sık kullandığınız web sitelerini size soruyor. Bunun ardından en sık kullandığınız arama motorlarını seçmeniz gerekiyor. Searf, cevaplarınızı bir araya getirerek size özel bir sayfa oluşturuyor. Oluşturulan sayfa Google'ın giriş sayfasına benziyor ancak sol üstte favori siteleriniz sıralanıyor.
2. Minimalist (Web)
Verimli çalışabilmek için yapacağınız işleri sıraya koymanız gerekiyor. Herhangi bir web tarayıcısında çalışabilen Minimalist, sade ve hoş görünümlü bir yapılacak listesi aracı. Uygulamanın arayüzü tek bir sayfadan oluşuyor. Sol tarafta ek listeler oluşturabiliyor, bu sayede işle ilgili listelerle alışveriş listelerinizi ayırabiliyorsunuz. Herhangi bir öğeyle işiniz bittiğinde, yanındaki kutucuğu işaretleyin. Böylece Minimalist, öğenin üzerini çizerek size görevi tamamladığınız hissini tattıracak.
3. Awesome HQ (Web)
Windows'un canlı kutucuklarını seviyorsanız, Awesome HQ tam size göre. Kutucuklu arayüz sayesinde Awesome HQ'yu mobilde de rahatça kullanabilirsiniz. Başlamak için Google hesabınızı kullanarak oturum açmanız ve kutucuk olarak eklemek istediğiniz siteleri seçmeniz gerekiyor.
4. Shrib, ProtectedText, Textpad (Web): Basit Bir Not Defteri
Kayıt olmanızı gerektirmeyen Shrib'i yer işaretlerine eklemeniz yeterli. Hizmet, yazdığınız her şeyi not defterinde saklıyor.
Protected Text, kendi URL'nizi seçmenize izin veriyor ve belgeyi parolayla koruyabiliyor. Görünümü eski olsa da yazdığınızı başkalarından gizlemekte başarılı.
Önceki iki araçtan daha modern görünen Textpad, karakter ve kelimeleri sayabilen bir not defteri. Tek sorun, verileri yerel olarak saklaması. Yani notlarınıza farklı web tarayıcılarından ulaşamıyorsunuz. Ancak notun buluta gönderilmemesi bir güvenlik avantajı olarak değerlendirilebilir.
5. Live Start Page (Chrome, Firefox, Opera)
Web uygulamalarının yapamadığı bazı şeyler var. Live Start Page ise birden fazla tarayıcıda çalışan belki de en iyi yeni sekme eklentisi. Live Start Page'in üç temel işlevi var: Arka planda canlı duvar kağıtları gösteren sayfa, stres atmanızı ve odaklanmanızı sağlayan meditasyon modu ve yer imlerinizi, yapılacak listelerinizi ve fazlasını barındıran productivity dashboard. Chrome eklentisini Chromium tabanlı tüm tarayıcılarda kullanabileceğinizi unutmayın.
İndirin: Chrome (Ücretsiz), Firefox (Ücretsiz), Opera (Ücretsiz)
Zeynel A. Öztürk
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