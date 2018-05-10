Yeni Sets ve Timeline İşlevleri Ortaya Çıkıyor
Windows 10'lu PC'lerde çalışanları heyecanlandıran yeni işlevi Sets, gelecekte bu yeteneğe kavuşacak!
Build 2018'in ikinci gününde Windows 10'u ilgilendiren yenilikler ortaya çıkmaya devam etti. Your Phone uygulamasının Windows'a geleceğini öğrenmiştik; bu kez ise Timeline ve Sets işlevlerine gelecek yenilikler ortaya çıktı.
Yeniliklerden bir tanesi, Cortana'nın "Kaldığınız yerden devam edin" önerileri. Bu işlev daha önceki açılır mesajların aksine, arayüzün bir parçası olacak. Yeni Sets işlevleri arasında ise Alt + Tab tuşlarına bastığınızda tarayıcı sekmelerini görebilmek var. Bunu kapatmanın mümkün olup olmayacağı bilinmiyor. Zira çok sayıda sekmeyle çalışırken Alt + Tab ekranının sekmelerle dolup taşması, herkesin hoşuna gitmeyebilir.
Bir başka heyecan verici yenilik, Sets'in Timeline'a gelecek olması. Yani birkaç hafta önceki Sets'i geri getirip, çalışmaya kaldığınız yerden bütünüyle devam edebileceksiniz.
Belfiore, Sets'in bu sonbaharda yayınlanması planlanlan Windows 10 Redstone 5'e yetişmesinin garantili olmadığını söylüyor. Timeline'ın daha önce Fall Creators Update ile geleceğinin açıklandığını da hatırlayacaksınız, ancak işlev Nisan 2018 güncellemesiyle gelebilmişti. Aynı hatayı yapmak istemeyen Microsoft, Sets'i iyice cilalamadan ortaya çıkarmak istemiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın