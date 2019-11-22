Yeni Şeyler Bulmak için 4 Sıra Dışı Google Alternatifi

Google, çoğumuzun varsayılan arama motoru. Peki, arama yaparak bağışta bulunabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik Google'ı tamamen bırakıp, bu arama motorlarına geçmenize gerek yok. İkisini de aynı anda kullanabilirsiniz.
1. Mojeek (Web)
Google gibi arama motorlarına alternatif olan Mojeek, arama sonuçlarını kullanıcıların site hakkındaki hislerine göre filtreleyebiliyor. Şu beş duyguya göre filtreleme yapılabiliyor: Sevgi, vov, haha, üzgün, kızgın.
Aramanızı yaptıktan sonra emoji simgesine tıkladığınızda, sonuçlar değişiyor. Bu sayede normalde kolayca bulamayacağınız sayfaları keşfedebiliyorsunuz.
Google'ın sonuçlarını temel alan alternatiflerin aksine, Mojeek'in kendi taramasını yapan tam bir arama motoru olduğunu ve gizliliğe, çevreye önem verdiğini söyleyelim.
2. Givero (Web)
İnternette yaptığınız her aramanın devasa firmaların kasasını doldurmak yerine, hayır işlerine gittiğini bilmek sanırız güzel olurdu. Ecosia'ya benzer bir fikre sahip Givero, Google ve Bing gibi kazancını arama sonuçlarında gösterdiği reklamlardan kazanıyor ancak reklam gelirinin yarısını hayır işlerine harcıyor. Üstelik sizin sağladığınız gelirin nereye gideceğini seçebiliyorsunuz.
3. Gibiru (Web)
Google'ın gizliliğinizi darmadağın etmesi sizi düşündürürken, ondan vazgeçmekte zorlanıyorsanız, Gibiru ile gizliliğinizi koruyarak Google arama sonuçlarını görebilirsiniz. Gibiru, Google'ın sansürleyebildiği bazı sonuçları da gösteriyor.
Kendisini filtrelenmemiş, gizlilik odaklı arama motoru olarak tanıtan Gibiru, Google algoritmasının değiştirilmiş bir sürümünü kullandığını iddia ediyor. Bu yüzden çoğunlukla aynı arama sonuçlarını görüyorsunuz. Ancak "Uncensored" adlı ikinci sekme, Google'da arka sayfalarda kalan bağlantıları gösteriyor. Burada faydalı bağlantılar bulabilirsiniz ancak istemeyebileceğiniz türden içeriklere rastlayabileceğinizi de söyleyelim.
En önemlisi Gibiru, aramalarınızı kaydetmediğini ve verilerinizi satmadığını söylüyor.
4. SearX (Web)
Gizliliğe odaklanan ve açık kaynaklı bir arama motoru olan SearX, farklı arama motorlarından aldığı sonuçları tek bir sayfada birleştiriyor. Arama yapılan motorlar arasında Google, Bing ve DuckDuckGo gibi popüler siteler, Qwant ve Startpage gibi küçük isimler var.
SearX'in "Hakkında" sayfası, sitenin davranışlarınızı kullanarak bir profilinizi oluşturmadığını, aradıklarınızı üçüncü taraflarla paylaşmadığını söylüyor.
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