Yeni Sızıntılar, Instagram'ın En Büyük Korkusunu Ortaya Çıkarttı!

Facebook'a ait olan Instagram, kullanıcı tabanı içerisinde yer alan genç kullanıcıları kaybetmekten korkuyor. Bu yüzden de pazarlama bütçesinin büyük bölümünü gençlere ulaşmak ve onların ilgisini korumak için harcamayı hedefliyor. Times'ın haberine göre, geçen Ekim ayında Instagram'da firma içinde dağıtılan bir dahili notta "ABD'deki gençlerin desteğini kaybedersek, besleme hattımızı kaybetmiş oluruz" deniyor.
Times, 2018'den itibaren Instagram'ın dünya çapındaki yıllık pazarlama bütçesinin neredeyse tamamının gençlere yönelik mesajlaşmaya ayrıldığını ve bu yılki bütçenin 390 milyon dolar olduğunu belirtti. Pazarlamacılar, belirli bir yaş grubunu bu ölçüde eğilmenin olağandışı olduğunu söylüyor. Pazarlama çalışmalarının ebeveynlere ve genç yetişkinlere yönelik mesajlaşmayı da içerdiği belirtiliyor. Instagram, TikTok ve Snapchat gibi genç kullanıcılar tarafından tercih edilen güçlü rakiplerle karşı karşıya.
Facebook ve Instagram, eski bir Facebook ürün mühendisi olan Frances Haugen'in geçen ay Facebook araştırmacılarının Instagram'ın genç kullanıcıların, özelliklede de genç kızların "önemli bir yüzdesi için zararlı" olduğunu bulduğunu bildiren belgeleri sızdırdıktan sonra eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Raporda, depresyon, kaygı ve beden imajı sorunlarının endişe verici alanlar olduğu belirtiliyordu. Haugen ayrıca bu ay Kongre önünde ifade verdi ve Facebook'un ürünlerinin "çocuklara zarar verdiğini, bölünmeyi körüklediğini ve demokrasiyi zayıflattığını" iddia etti.
Geçen ay Instagram, mevcut Instagram sitesinde şu anda izin verilmeyen 13 yaşından küçük çocuklar için geliştirdiği özel bir hizmet olan Instagram Kids'in geliştirilmesini durdurmuştu. Daha öncesinde ise şirket, hizmetin uygulamanın yetişkin versiyonu gibi tasarlanmayacağını, reklamsız olacağını ve doğrudan ebeveynler tarafından denetlenebileceğini söylemişti. Bu tür güvencelerden bağımsız olarak, Instagram Kids projesiyle ilgili haberler, genç kullanıcıların zihinsel sağlıkları ve mahremiyeti hakkında endişe duyan eleştirmenleri alarma geçirdi. 1998 Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası, 13 yaşın altındaki herkesle ilgili kişisel verileri toplama veya depolamayı kısıtlıyor.
Instagram başkanı Adam Mosseri, Instagram Kids'i oluşturmanın hala "yapılması gereken doğru şey" olduğunu düşündüğünü söylemiş, çocukların zaten çevrimiçi olduğunu ve hizmete erişmek için yaşlarını yanlış tanıttığını öne sürmüştü.
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